Qué dicen los emails de Trump Jr. sobre su reunión con los rusos que le prometió información contra Hillary

El contraataque de Donald Trump Jr. ante el creciente escándalo por su contacto con una abogada rusa durante la campaña electoral ha sido, como poco, inesperado.

El hijo mayor del presidente Donald Trump publicó este martes una cadena de emails que muestra que se le ofreció información "sensible" sobre Hillary Clinton proveniente del fiscal general ruso a través de una abogada del mismo país.

En los correos, Trump Jr. accedió a reunirse en Nueva York con la abogada Natalia Veselnitskaya, quien ha sido vinculada con el gobierno ruso. El encuentro ocurrió el 9 de junio de 2016.

Esta parece ser la primera confirmación de que alguien asociado con Trump asistió a una reunión con la expectativa de recibir información sensible por parte de funcionarios rusos interesados en sabotear a Clinton.

Los emails muestran una conversación entre Trump Jr. y el publicista británico Rob Goldstone, quien le dijo el 3 de junio de 2016 que el fiscal general ruso se había reunido con una persona llamada "Aras" para ofrecer a la familia Trump documentos oficiales e información que incriminaría a Clinton, por entonces virtual candidata demócrata.

"Esta es obviamente información sensible y de alto nivel pero es parte del apoyo del gobierno de Rusia al señor Trump", escribió Goldstone.

Trump Jr. respondió: "Si es lo que dices, me encanta".

El presidente Trump celebró este martes la "transparencia" de su hijo mayor en un comunicado leído por una portavoz de la Casa Blanca.

"Mi hijo es una persona de gran calidad humana y aplaudo su transparencia", decía el mensaje.

Funcionarios estadounidenses están investigando una supuesta intervención del Kremlin para manipular el resultado de las elecciones presidenciales a favor de Trump.

Goldstone ha rechazado previamente saber nada de que el gobierno ruso pudiera estar implicado en la elección estadounidense.

La cadena de correos también fue reenviada al yerno y asesor del presidente Jared Kushner y a su entonces jefe de campaña, Paul Manafort.

Un escándalo en desarrollo

Desde su elección, Trump ha estado salpicado por acusaciones de que Rusia intentó sabotear la campaña de Hillary Clinton. El republicano ha negado cualquier conocimiento de esto y Moscú también ha rechazado la supuesta intervención.

El pasado mayo, el Departamento de Justicia de EE.UU. designó al exdirector del Buró de Investigaciones Federales (FBI, por su sigla en inglés) Robert Mueller como funcionario especial para investigar estos alegatos.

El hijo de Trump reconoció el lunes haberse reunido el 9 de junio de 2016 con Natalia Veselnitskaya, la abogada rusa que le prometió que le facilitaría información contra Hillary Clinton.

Aunque Trump, el mayor de los hijos que el mandatario tuvo con su primera esposa Ivana Trump, aseguró que a cinco meses de las elecciones presidenciales Veselnitskaya no le dio ningún "material importante" sobre la entonces candidata demócrata.

En la reunión, que tuvo lugar en la Torre Trump de Nueva York y que fue reportada por el medio estadounidense The New York Times el sábado, también estuvieron presentes Kushner y Manafort.

Veselnitskaya insistió en que nunca tuvo información que pudiera dañar a Clinton.

La abogada dijo que Trump Jr. y dos asesores de campaña de alto perfil pudieron haberse reunido con ella el verano pasado porque estaban "anhelando" esa información.

La cadena de emails publicada por Trump Jr. muestra:

El 3 de junio del año pasado el hijo de Trump recibió un correo del intermediario Rob Goldstone, quien le prometió documentos de Rusia que incriminarían a Hillary Clinton y sus relaciones con Moscú.

La persona que debía reunirse con Trump Jr. en Nueva York fue descrita como "una abogada rusa que está volando para allá desde Moscú".

Durante la semana, arreglaron una reunión que incluyó a Trump Jr., Jared Kushner y Paul Manafort.

Análisis de Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Washington

La descripción que había hecho el diario The New York Times del email a Donald Trump Jr. por parte del publicista Rob Goldstone ya eran malas noticias para el gobierno de Trump. Pero el texto completo de los emails que publicó el hijo del presidente es absolutamente devastador.

A Trump Jr. le dijeron explícitamente que el gobierno ruso quería proveerle documentos que incriminarían a Hillary Clinton como parte de "su apoyo a Trump". El yerno de Trump, Jared Kushner, y el entonces jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, fueron aparentemente copiados en toda la cadena de correos un día antes de que se llevara a cabo la reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya en Nueva York. Goldstone incluso se ofreció a enviar la información al asistente personal de Donald Trump.

Estos emails dinamitan casi un año de afirmaciones de funcionaros de Trump de que no hubo coordinación entre su campaña y el gobierno ruso. Incluso si no hubo colusión en este caso —todos los que participaron en la reunión y han hablado públicamente niegan que se haya intercambiado cualquier información—Trump Jr. no solo estaba abierto a la ayuda rusa, sino que le "encantaba".