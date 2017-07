¿Puede llegar a EEUU? ¿Y llevar cabezas nucleares? Las dudas del misil que Corea del Norte lanzó "con éxito"

Permaneció en el aire 37 minutos, más que ningún otro hasta la fecha, recorrió más de 930 kilómetros y alcanzó una altitud de 2.802 kilómetros antes de caer en el Mar de Japón.

Ante esos datos, los expertos coinciden en que el lanzamiento de este martes de lo que Corea del Norte denominó un misil balístico intercontinental deja claro que el gobierno de Kim Jong-un mejoró significativamente el alcance de estos proyectiles.

Pero la prueba también dejó varias dudas.

¿Puede un misil así llegar hasta Estados Unidos?

El físico David Wright, miembro de la estadounidense Unión de Científicos Preocupados (UCS, por sus siglas en inglés), cree que si el misil no hubiera volado tan alto y si su trayectoria hubiera sido más regular, su alcance habría sido mucho mayor de los 930 kilómetros que los expertos aseguran que recorrió.

"Si los reportes son correctos, ese mismo misil pudo haber tenido un alcance máximo de unos 6.700 kilómetros con una trayectoria estándar", esto es, si hubiera hecho un recorrido más directo en lugar de dibujar una parábola, escribió en allthingsnuclear.org, el blog de la organización a la que pertenece.

A lo que añadió: "Ese rango podría no ser suficiente para llegar a los otros 48 estados o a las islas de Hawaii, pero le permitiría arribar a Alaska", en el extremo noroccidental de Estados Unidos.

Así opina también Jeffrey Lewis, el director del Programa de No Proliferación en Asia Oriental del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de Vermont, EE.UU.

"Es un gran problema", le dijo Lewis al diario estadounidense The New York Times.

"Porque si el misil pudo haber tenido un alcance de 7.000 kilómetros, significa que la construcción de uno de 10.000 kilómetros que pudiera llegar hasta Nueva York no es tan lejana", aseguró el experto.

Eso refutaría lo dicho en enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que "no pasará".

¿Significa esto que Pyongyang está cerca de desarrollar un misil nuclear de largo alcance?

Melissa Hanham, especialista en Corea del Norte del Centro James Martin para Estudios sobre la No Proliferación, con sede en California, Estados Unidos, reconoce que lo logrado por Pyongyang este martes es un "enorme hito".

Pero la experta, como otros tantos colegas, no cree que el gobierno de Kim Jong-un haya dominado la "compleja tecnología" necesaria para crear un misil nuclear de largo alcance.

Además, niega que tenga el conocimiento para poder separar la ojiva nuclear (del misil) y guiarla hasta su objetivo.

"El lanzamiento sólo muestra qué distancia puede recorrer un misil, pero no prueba que tenga la tecnología (para hacer llegar un misil con cabeza nuclear) a Alaska", le dijo al diario estadounidense Washington Post.

Por su parte, el gobierno norcoreano asegura que con los últimos lanzamientos ha demostrado que controla la tecnología de "reingreso" para poder lanzar misiles nucleares, algo que los expertos siguen poniendo en duda.

Esta tecnología es la que protegería a las cabezas nucleares de las altas temperaturas de la atmósfera, y también de las vibraciones y del impacto contra la Tierra.

En ese sentido, Kim Dong-yub, un experto en defensa del Instituto para Estudios del Extremo Oriente de la Universidad Kyungnam de Seúl, dice que el proyectil Hwasong-12 que Pyongyang probó en mayo y que recorrió 787 kilómetros en 30 minutos pudo haber llevado una ojiva nuclear de unos 650 kilos y hacer con ella un recorrido de 450 kilómetros.

"Y eso no sería suficiente para alcanzar Hawaii o Alaska, tal como afirmó Corea del Norte", le dijo el especialista a The New York times.

11 en lo que va de año

Y las reacciones internacionales no tardaron en llegar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió rápidamente a la noticia con un mensaje en Twitter.

"¿Es que este hombre no tiene nada mejor que hacer con su vida?", escribió el republicano, haciendo referencia al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

"Es difícil creer que Corea del Sur y Japón vayan a postergar esto mucho más. Quizá China tome medidas contundentes contra Corea del Norte y acabe con esta tontería de una vez por todas", agregó.

Por su parte, el gobierno de Japón rechazó la acción de forma contundente, mientras que en Corea del Sur fue convocada una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional.

"Las insistentes provocaciones como esta de Corea del Norte son completamente inaceptables", dijo Yoshihide Suga, jefe de la secretaría del gabinete.

Horas antes, el embajador de China ante la Organización de Naciones Unidas, Liu Jieyi, advirtió sobre las consecuencias desastrosas que se podrían producir si las tensiones entre las potencias mundiales y Corea del Norte no se reducen.

Pyongyang ha incrementado la frecuencia de sus pruebas nucleares y del lanzamiento de sus misiles balísticos.

Con el de este martes, ya suman 11 los disparos de misiles que han sido detectados en lo que va de año.

Y con cada una de ellas, las dudas vuelven a saltar sobre la mesa.