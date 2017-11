"Pena de muerte" o "es un enfermo": las reacciones de Trump ante los tiroteos ocurridos en Estados Unidos

"Entonces, sabemos lo que ocurre: el presidente y el Partido Republicano salen a toda marcha a asegurarse de que no pase nada . Entonces, ellos insisten -a diferencia de lo que sucede con cada ataque terrorista vinculado a EI- que el suceso no debe ser 'politizado' pidiéndole a alguien, en especial a ellos mismos, que se miren en el espejo y vuelvan a considerar su posición sobre la adopción de leyes de control de armas basadas en el sentido común", señala.

"Entonces, se convocaría una comisión de investigación para ver qué leyes nuevas necesitamos para asegurarnos de que esto no se repita. Estaríamos sopesando 'todas las opciones' en contra del país de origen (del atacante) ", agrega.

Thomas Friedman, columnista del diario The New York Times , escribió un artículo tras el ataque en Las Vegas en el que se pregunta qué habría ocurrido si Paddock hubiera sido un musulmán, hubiera gritado "Alá es grande" o hubiera sido un miembro del autodenominado Estado Islámico (EI).

"Creo que el problema aquí es de salud mental", dijo este lunes el mandatario. "Esta no es una situación relacionada con las armas" , agregó.

"Trump ha tenido que responder a varios incidentes de violencia masiva en sus nueve meses como presidente. Él ha ofrecido oraciones por las víctimas, alabado la respuesta del personal de emergencia que respondió ante los sucesos y en todos los casos menos en uno previno a los estadounidenses a no sacar conclusiones apresuradas o enzarzarse en un debate político", señaló Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Washington.

Anthony Zurcher, de la BBC, recuerda que durante la campaña electoral, Trump prometió perseguir lo que denominaba como "terrorismo islamista radical" y respondió a sucesos en Estados Unidos y en el extranjero recomendando medidas drásticas, como la prohibición temporal de ingreso de todos los musulmanes al país.

"Lo ocurrido en Nueva York fue su primera oportunidad como presidente de ofrecer su reacción a un ataque tan violento. Dejó claro que ve un baño de sangre presuntamente perpetrado por un inmigrante musulmán de una forma muy distinta a los tiroteos masivos que han ocurrido antes y después", apuntó.

Pero, no todos los analistas critican a Trump por responder de forma distinta ante estos ataques.

Eddie Scarry, del diario Washington Examiner, defendió la actuación del mandatario estadounidense argumentando que Trump reaccionó de forma muy distinta porque los ataques eran diferentes.

Destacó que, un mes después de los sucesos de Las Vegas, sigue siendo un misterio por qué Paddock disparó sobre la multitud.

"Él no dejó una nota (como Saipov), no hizo ningún grito motivacional durante el ataque (como Saipov) y, más importante aún, no era un inmigrante musulmán que abiertamente dijo estar inspirado por EI (como Saipov)", dijo.

"Trump, o cualquier otro, podía sacar rápidamente una conclusión con Saipov porque había una conclusión", añadió.

En todo caso, mientras Trump siga en la Casa Blanca queda por ver si modificando las leyes migratorias y no cambiando las regulaciones sobre la venta de armas se logra alguna reducción en la ocurrencia de estos ataques que, de uno u otro signo, tienen en común una larga lista de víctimas mortales.