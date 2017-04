Los estudiantes que investigaron el pasado de la directora e hicieron que esta tuviera que dimitir

Lo que comenzó como un perfil biográfico sobre la nueva directora de su escuela, terminó convirtiéndose en una reveladora investigación que forzó la renuncia de la mujer.

Todo comenzó con la contratación el 6 de marzo de Amy Robertson como directora de la Escuela Secundaria Pittsburg, en Kansas (centro de Estados Unidos).

Un grupo de seis adolescentes que integran el periódico interno llamado The Booster Redux decidieron escribir un perfil de Robertson y, como buenos periodistas, no se quedaron con la versión contada por la directora en su currículo, sino que verificaron la información.

"Ella iba a ser la cabeza de nuestra escuela y queríamos tener la seguridad de que estaba calificada y tenía las credenciales adecuadas", dijo Trina Paul, estudiante de la secundaria y editora de The Booster Redux, según el diario local The Kansas City Star.

"Encontramos algunas cosas que la mayoría no consideraría como credenciales legítimas", agregó.

Lo que descubrieron

El viernes pasado The Booster Redux publicó su investigación sobre Robertson, donde se revelan las "discrepancias" entre la formación que declaró tener la directora y la información provista por las instituciones a las que concurrió.

Los adolescentes, por ejemplo, descubrieron que en 2013 el gobierno de los Emiratos Árabes suspendió la licencia al instituto educativo privado en Dubai del cual Roberston era directora tras años de calificaciones "insatisfactorias".

A su vez revelaron que la Universidad Corllins, institución donde Robertson obtuvo sus títulos de maestría y doctorado, no estaba acreditada por el Departamento de Educación de Estados Unidos.

La universidad, que aparentemente no tiene una dirección física, ha sido acusada de vender títulos.

Cuando los adolescentes le preguntaron a Robertson por las citadas discrepancias, la directora "ofreció respuestas incompletas, fechas incompatibles e inconsistencias".

"Eso fue una señal de alerta para nosotros", dijo a The Kansas City Star Maddie Baden, de 17 años.

La renuncia

Robertson dijo a The Kansas City Star: "No tengo comentarios en respuesta a los planteamientos de los estudiantes de la Escuela Secundaria Pittsburg respecto a mis credenciales, porque sus preocupaciones no están basadas en hechos".

No obstante, aclaró: "El estado actual de la Universidad Corllins no es relevante porque cuando realicé mi maestría en 1994 y mi doctorado en 2010 eso no estaba pasando".

A pesar de ello, este martes la Junta Educativa de las Escuelas de la Comunidad de Pittsburg aceptó la renuncia de Robertson.

En un comunicado la junta informó que "a la luz de los cuestionamientos que surgieron, Robertson consideró que lo mejor para el distrito era renunciar a su cargo".

Los adolescentes, por su parte, fueron felicitados por la junta educativa y elogiados por periodistas de distintas partes del mundo.