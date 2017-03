Freedom Caucus, el hermético grupo de republicanos que descarriló la ley de salud de Trump

No se sabe con plena certeza quiénes y cuántos son, pero le han propinado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su primera gran derrota política: el bloqueo de los esfuerzos para derogar y sustituir la Ley de Cuidado de Salud Accesible, mejor conocida como Obamacare.

El llamado Freedom Caucus, un grupo de parlamentarios de línea dura del Partido Republicano, dejó varada una iniciativa política clave impulsada por un gobierno y un congreso liderados por su propio partido.

Su negativa a aprobar la llamada Ley de Cuidado de Salud Estadounidense (AHCA), luce más drástica cuando se considera que era la primera oportunidad real que tenían los republicanos de librarse del Obamacare, al que se habían opuesto de forma consistente durante los últimos 7 años.

El Freedom Caucus cuestionaba que la nueva ley no iba suficientemente lejos pues no eliminaba totalmente el Obamacare, al mantener en pie algunos subsidios y no eliminar la exigencia hecha a las aseguradoras de cumplir con una serie de coberturas médicas esenciales. Por ello, la consideraban una suerte de Obamacare descafeinado.

Pese a los esfuerzos del propio Trump y del líder del Partido Republicano en el Congreso, Paul Ryan, los miembros del grupo mantuvieron su negativa lo que forzó la retirada apresurada del proyecto de Ley antes de ser sometido a votación en la Cámara de Representantes.

Esa medida no evitó que lo ocurrido fuera visto como una derrota para el Partido Republicano y el gobierno.

A la hora de buscar culpables, Trump apuntó en varias direcciones, incluyendo al Freedom Caucus, así como a otras organizaciones conservadoras como el Club para el Crecimiento y la Fundación Heritage.

"Los demócratas están sonriendo en (Washington) D.C. ahora que el Freedom Caucus, con la ayuda del Club para el Crecimiento y Heritage, han salvado a Planned Parenthood y al Obamacare", escribió el mandatario el domingo en su cuenta de Twitter.

Planned Parenthood es una organización que ofrece servicios de atención de la salud reproductiva a la que los republicanos acusan de promover el aborto.

Un grupo secreto

Pero, ¿quiénes son los miembros de este grupo parlamentario y por qué tienen tanto poder?

El Freedom Caucus fue creado en enero de 2015 por un grupo de nueve parlamentarios republicanos, entre ellos Mark Meadows, de Carolina del Norte, quien desde entonces se erigió como uno de sus principales portavoces.

A diferencia de otros grupos en el congreso estadounidense, el Freedom Caucus no revela la identidad de sus miembros y no está abierto a la participación de cualquier congresista: para entrar se requiere haber sido invitado previamente.

"El Freedom Caucus le da voz a una cantidad innumerable de estadounidenses que sienten que Washington no les representa. Respaldamos un gobierno abierto, limitado y que rinda cuentas; la Constitución, el estado de derecho y políticas que promuevan la libertad, seguridad y prosperidad de todos los estadounidenses", dijeron en una declaración sobre su misión en 2015.

En parte surgían como una alternativa al Comité de Estudio Republicano, un antiguo grupo de congresistas que durante décadas ha trabajado para impulsar legislación conservadora, pero que ha crecido mucho en número de miembros y cuya eficacia ha sido puesta en duda.

La idea de los fundadores del Freedom Caucus era invitar a incorporarse a una treintena de miembros de la Cámara de Representantes.

Su cálculo no parece aleatorio: si lograban sumar unos 30 miembros estarían en posición de poder bloquear en el Congreso cualquier iniciativa legislativa que no fuera de su agrado.

Con la actual distribución de escaños (237 republicanos y 193 demócratas) y la gran polarización política que dificulta la aprobación de iniciativas con el apoyo de ambos partidos, al Freedom Caucus le basta con contar con 23 miembros para convertirse en el fiel de la balanza.

Ese objetivo fue alcanzado prontamente.

En octubre de 2015, el Centro de Investigaciones Pew realizó una investigación en la que identificó a 36 congresistas como miembros del Freedom Caucus a partir de sus declaraciones públicas, entrevistas con la prensa o respuestas directas de sus oficinas parlamentarias.

Más a la derecha

Según ese estudio, los miembros del Freedom Caucus se encuentran en promedio entre los más conservadores de la Cámara de Representantes, aunque no todos se ubican en la derecha más extrema.

Analizando las votaciones en la Cámara de Representantes y ubicándolas en una escala que iba de -1 (más liberal) a +1 (más conservador), la investigación concluyó que los miembros del Freedom Caucus tenían un promedio de +0.692, lo que les colocaba un tercio más a la derecha del promedio de los congresistas republicanos: (+0.459).

El estudio concluyó que el menos conservador de los miembros del Freedom Caucus (Steve Pearce, de Nuevo México) es más conservador incluso que el republicano promedio que no forma parte de ese grupo.

Por otra parte, sus miembros tienen menos experiencia parlamentaria: 72% de los 36 congresistas identificados por la investigación como parte del Freedom Caucus fueron electos por primera vez en 2010 o después. En el caso del resto de legisladores republicanos, esa cifra es de 54%.

Entre los miembros del grupo identificados por el estudio sólo había una mujer (Cynthia Lummis electa por Wyoming) y un representante de una minoría étnica o racial (Raúl Labrador electo por Idaho, pero nacido en Puerto Rico). Entre el resto, había varios que proceden de las filas del movimiento Tea Party.

"Caucus suicida"