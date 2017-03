¿Conseguirá Trump crear "miles de empleos" con el carbón y acabando con la política medioambiental de Obama?

Además, los detractores de la medida argumentan que el plan del presidente no se sostendrá en el futuro , en medio de un mercado mundial en el que las energías renovables ganan cada vez más terreno.

Pero muchas plantas cerraron no por las restricciones del pasado gobierno, sino por la polución de mercurio asociada con la combustión del carbón, explicó Matt McGrath, corresponsal de medioambiente de la BBC.

La principal preocupación, señaló Perera a la BBC, es que el gobierno estadounidense no considere el CO2 como el contaminante responsable del cambio climático y sea permisivo de su producción.

Pero no sólo los medioambientalistas están en contra, como era de esperar, también hay quien critica la orden por ser, en lo económico, de corto plazo y sin demasiado futuro.

Pero lo cierto es que el sector lleva décadas en contracción por la competencia del gas natural, la energía solar y las turbinas eólicas capaces de producir electricidad más barata que el carbón.

E incluso dentro del sector hay quien duda que sea posible un resurgimiento de gran ímpetu ante el nuevo panorama de opciones energéticas.

"Realmente no sé qué tanto puede la industria del carbón volver a ser lo que era", le dijo al diario The New York Times Robert E. Murray, director ejecutivo de Murray Energy, una de las compañías de carbón más grandes en el país.

En cualquier caso, los trabajadores mineros han recibido con entusiasmo las medidas del presidente estadounidense. Y allí estaban con él para la foto.