Cómo son las estrictas medidas de seguridad en las escuelas de EE.UU. para evitar matanzas y por qué fallan

Donna Korn, miembro de la junta escolar de la Marjory Stoneman Douglas, consiera que los simulacros realizados en el centro no fueron efectivos cuando se tuvieron que enfrentar a un tiroteo real.

Empresas y organizaciones como ALICE Training, Safe and Sound Schools o la propia NASRO, se han convertido en algunas de las principales corporaciones en proveer servicios de entrenamiento, respuesta o equipamiento para hacer frente a eventuales situaciones de este tipo.

Pero las medidas de seguridad no quedaron allí y fueron aumentando con los años.

"Antes, las escuelas no tenían ni siquiera planes de crisis o proyectos de preparación o evacuación para situaciones de este tipo", asegura.

Y es que, desde 2012 se han registrado 239 episodios de "tiradores activos" en instalaciones educativas de Estados Unidos , según datos del Gun Violence Archive, una organización no gubernamental que contabiliza estos incidentes violentos.

Los cambios han tenido lugar por una tragedia que no deja de repetirse: los tiroteos masivos y los incidentes violentos que tienen lugar en ellas .

El sheriff del condado de Broward, Scott Israel, explicó por su parte que la escuela tenía un oficial armado que no pudo encontrar al sospechoso durante el ataque.

A la luz de lo ocurrido, el presidente Donald Trump anunció el jueves que su país reforzaría las medidas de protección en los centros educativos "porque ningún niño o maestro debería estar en peligro en una escuela de Estados Unidos".

Sin embargo, para algunos colectivos este tipo de medidas están lejos de poner fin a estas tragedias.

El debate

En el Centro Legal para la Prevención de la Violencia de las Armas (LCPGV, por sus siglas en ingles), una organización no gubernamental que estudia estos temas, consideran que los sistemas de seguridad en las escuelas no prevendrán el problema de fondo de los tiroteos: la facilidad para comprar armamento en Estados Unidos.

Según el abogado de la familia, Nikolas Cruz, el acusado por el tiroteo compró el rifle semiautomático con el que perpetró la masacre de forma legal hace un año, cuando fue mayor de edad.

Y es que en Estados Unidos, un arma de ese tipo puede ser comprada incluso por internet.

De acuerdo con el LCPGV, mientras el Congreso no regule el tema del acceso a las armas de fuego, cualquier medida para evitar los tiroteos en las escuelas o en cualquier lugar será insuficiente.

Jennifer Zedallis, directora asistente del Centro de Justicia Criminal de la Universidad de Florida, considera también que más allá de reforzar las medidas de seguridad se deberían ahondar en las razones para que ocurran este tipo de sucesos.

"Son el resultado de que vivimos en una cultura de violencia de armas. Creo que ante todo deberíamos tener una mayor comprensión sobre las motivaciones y causas subyacentes de estos hechos de violencia no provocada. Mientras no entendamos eso, no creo que haya soluciones a la vista", explica a BBC Mundo.

Los poseedores de armas, por su parte, defienden su derecho a defenderse.

La Asociación Nacional del Rifle y otros grupos se han opuesto en repetidas ocasiones a regulaciones que aumenten los controles argumentando que éstas violan los derechos de los poseedores de armas, recogidos en la Constitución.

En el espectro político, estos días se refleja esta clara división.

En su mensaje tras el tiroteo, el presidente Trump no mencionó la palabra "arma" ni una sola vez y el control de las armas no está ni siquiera en su "radar", a diferencia de su predecesor, destaca el periodista de la BBC en Norteamérica, Anthony Zurcher.

"Mientras los demócratas no tardaron en proponer una mayor regulación de las armas tras lo ocurrido en Parkland, sus esfuerzos (...) se toparán con un muro de oposición en el Congreso, controlado por los republicanos", augura.