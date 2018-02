5 claves para entender por qué el principal índice de Wall Street sufrió la mayor caída desde 2011

"Quizá la euforia que algunos sintieron en un primer momento con la reforma fiscal no estaba justificada", sostiene Harris.

"Muchos inversores se han dado cuenta de que si Estados Unidos tiene un déficit público de un billón de US$, eso hay que pagarlo o, al menos, financiarlo", indica Harris.

Para entender lo ocurrido, como siempre que se habla de los mercados financieros, no hay una única causa a la que señalar: aquí recopilamos cinco claves.

Pero los especialistas auguran que lo ocurrido este lunes en Wall Street no es tan grave, aunque igualmente provoca gran inquietud.

A los mercados no les gusta que "cuando se restringe el comercio, se restringe el crecimiento".

4. Nada puede subir para siempre

Aunque las decisiones del gobierno tengan impacto en el comportamiento de la bolsa, hay otras variables. Algunas tan simples e inexorables como el paso del tiempo.

Después de la crisis de 2008, Wall Street acumula siete años consecutivos de bonanza.

Y las vacas gordas no pueden durar para siempre.

"El mercado ha estado subiendo durante demasiado tiempo y se tiene la sensación de que ha llegado a su límite", apunta Harris.

En este tiempo, "los mercados han gozado de una estabilidad sin precedentes".

"Cuando la gente no percibe riesgos, está más dispuesta a comprar y ahora se darán cuenta de que las cosas son más arriesgadas de lo que habían pensado".

Así, Harris cree que, a corto plazo, el precio de las acciones seguirá cayendo.

En un panorama de menos certezas, las grandes corporaciones y entidades financieras que operan en el mercado tendrán menos apetito por asumir riesgos.

"Las estrategias de los últimos años se habían basado en la estabilidad y ahora muchos se están dando cuenta de que el mercado no era tan estable como parecía".

5. ¿Cuánto hay que preocuparse?

Lo ocurrido en los últimos días no es alentador, pero, según Heather Long, comentarista de The Washington Post, "no es el momento de caer en el pánico".

Los analistas no contemplan por ahora un colapso sistémico como el que se produjo en 2008.

"Lo que ha pasado puede tener un impacto en la confianza de los inversores, pero es difícil imaginar un escenario como aquel", asegura Harris.

La importancia del descenso de los últimos días se reduce si se tiene en cuenta que la bolsa estaba en máximos históricos.

"El valor de las acciones ha caído al nivel en el que estaba a mediados de diciembre y por aquel entonces todo el mundo coincidía en que estaba muy alto".

¿Qué es, pues, lo que debe temer la gente de a pie? "Esto no les afectará mucho a corto plazo".

Incluso, señala el experto Harris, podría suponer una oportunidad.

"Para toda la gente que no ha ahorrado lo suficiente para su jubilación, puede ser una ocasión de hacerse con acciones a bajo precio".