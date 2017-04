4 claves que explican por qué es diferente la nueva ola de protestas en Venezuela contra el gobierno de Maduro

Quienes protestan denuncian que los agentes antimotines no se limitan a impedir el paso de la marcha sino que les tienden "emboscadas". También que lanzaron gas a una clínica que atendía heridos y hasta han mostrado imágenes de cómo se lanzan las bombas desde un helicóptero, algo que niega el gobierno.

Y sobre las denuncias de represión excesiva, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, alega que se están mostrando "imágenes violentas y descontextualizadas".

Asegura Reverol que el país está "en total tranquilidad", pese a las barricadas e incendios que se registran por la noche en diferentes puntos del país

La oposición y las ONG cifran entre 100 y 200 el número de detenidos y se reportaron yatres muertes relacionadas con las protestas.

"Estos sectores extremistas promueven hechos de violencia en los días de Semana Santa, asumiendo así el papel del anticristo", acusó el ministro Reverol, que elogió la labor de las fuerzas de seguridad.

3. Una oposición más unida

En 2014, la lucha en la calle, que recibió el nombre de "La Salida", fue impulsada por el sector más radical, liderado por Leopoldo López y la exdiputada María Corina Machado, y rechazada por moderados como Capriles, que insistía en la opción electoral y apostaba al referéndum revocatorio, previsto en la Constitución.

Cerrada la vía del revocatorio, paralizado por la justicia, ahora todos parecen coincidir en que la presión de calle, pese a los riesgos de arrebatos violentos, es necesaria, así como en que la solución no será a corto plazo.

Además, la inhabilitación de Capriles por 15 años para desempeñar un cargo público fue junto a la sentencia del TSJ contra la Asamblea Nacional la noticia que generó más críticas e ira contra el gobierno los últimos días.

El gobernador del estado Miranda fue inhabilitado por la Contraloría "por incurrir en supuestos ilícitos tipificados" como "no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del estado, pactar convenios internacionales sin autorización para ello y firmar contratos por la Gobernación de Miranda con empresas sin cumplir las normas".

La medida hizo que los líderes opositores respaldaron al doble candidato presidencial, que junto a López, ahora en la cárcel, es el político con mayor tirón popular, según las encuestas.

Pero si bien la reacción de la oposición fue mostrarse unida, la inhabilitación puso sobre el tablero la pregunta de quién será el candidato opositor contra el oficialista en las presidenciales, previstas en principio para finales de 2018.

"Estás adelantándote a un debate electoral, empiezas a generar fracturas que dividen a la oposición, y una división de la oposición es un tema central", dice León, que cree que la medida contra Capriles no es casual.

Pero de momento el analista ve a los opositores, de diferentes tendencias políticas y con visiones diversas sobre cómo acabar con el gobierno actual, unidos en algo.

"Hay un paso adelante en la unificación opositora entre radicales y moderados. Ya hoy ninguno pensaría que la protesta popular y la calle se pueden ceder, todos están clarísimos en que su participación en la calle es indispensable a futuro", afirma León.

"Esto es una lucha de resistencia", dijo el diputado Freddy Guevara, líder del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular.

Lo que les divide aún es el objetivo, según León.

"Para los radicales la calle es el vehículo para sacar a Maduro, para generar ingobernabilidad y sacar a Maduro como sea del poder. Para los moderados, la calles es una vía para construir el poder de negociación que les permita en el futuro negociar y presionar", afirma el analista.

4. ¿Grietas en el chavismo?

La sentencia del TSJ autoatribuyéndose las competencias de la Asamblea Nacional llevó a la oposición a denunciar autogolpe y a algunos gobiernos de la región a denunciar la ruptura del hilo constitucional en Venezuela.

Pero nadie se esperaba era la dura crítica de la fiscal general, Luisa Ortega, quien sorprendió al dejar ver públicamente una grieta en el aparentemente monolítico oficialismo.

El tribunal terminó por modificar en parte las dos polémicas sentencias.

"Las fracturas internas definitivamente son mas peligrosas que cualquier movimiento opositor. Los riesgos más fuertes de las revoluciones no vienen de afuera, sino de adentro, la mayoría viene por implosión", afirma León.

En este sentido, el refuerzo del "enemigo" opositor, arropado por parte de la comunidad internacional, puede haber mitigado posibles disidencias internas.

Pese a todo y a la sensación de parte de la oposición de que éste puede ser el momento decisivo para hacer ceder al gobierno, es posible que, como ocurrió en ocasiones similares, no haya grandes cambios en Venezuela.

"Esto es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Aunque parece que no pase nada, de todas maneras pasa. A corto plazo es posible que no pase nada, pero a largo plazo, el gobierno se debilita", opina León.