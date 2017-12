W. Bruce Cameron asegura que ha llegado a comprender que no conseguirá grandes cambios en el mundo, sin embargo tiene claro su meta: lograr que la gente comprenda el propósito de los perros en la vida.

Por ello ha emprendido la labor de crear una saga literaria y cinematográfica, la cual inició con el libro "La razón de estar contigo" en 2010 y que este año continuará en la pantalla grande con la adaptación de "Un nuevo viaje" -basado en su obra de 2012-, y que cabe señalar inició en cines envuelta en un escándalo de maltrato animal, del que salió bien librado.

"Haría cualquier cosa para convencer a la gente de que si tu perro muere lo único que quisiera es que tuvieras otro. Los perros creen que estamos indefensos sin ellos, no entienden por qué no tendríamos muchos. Quiero que la gente crea eso y se sienta mejor al adoptar otro, y que entiendan que hay una conexión espiritual", señaló Cameron.

El autor estadounidense recrea un universo en el que al morir los canes reencarnan, para así continuar con el "propósito" de acompañar a los humanos a lo largo de las buenas y malas experiencias.

"Cuando hice 'La razón de estar contigo' no tenía la intención de hacer una secuela, pero había tanta gente preguntándose qué era lo que pasaba, porque el perro seguía vivo y me dije, 'bueno esa es una muy buen pregunta, no lo sé, tengo que pensar sobre ello'", asegura.

La secuela -de la cual también habrá un filme- ya se encuentra en rodaje en Canadá y cuenta con la participación del tapatío Javier Lacroix, así como de Ashley Judd, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, bajo la dirección de Charles Martin Smith y será estrenada en 2018, mismo año en el que Bruce presentará el tercer libro de la saga, cuyos detalles está afinando, adelantó a Grupo REFORMA,.

A pesar de que Cameron ve a Dennis Quaid como la cara de la franquicia que ha creado, no se ha confirmado su participación en las siguientes adaptaciones cinematográficas.

"Justo ahora estamos filmando la película que coescribí con mi compañera y esposa, basada en mi libro, estamos tomando cuidado extra para asegurarnos de que a los perros los traten muy bien. Antes, como dijiste, fue un escándalo, que eventualmente con investigación fue demostrado que nunca se le hizo daño al perro, el perro jamás le tuvo miedo al agua.

"Eso sólo nos demuestra que en el mundo actual reaccionamos ante todo, casi no le damos tiempo a la contemplación antes de llegar a conclusiones y ese desenlace después de un tiempo fue demostrado algo erróneo, pero tomó su tiempo", añade.

Entre risas, W. Bruce Cameron bromeó que le gustaría actuar en una de sus películas.