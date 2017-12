‘Mickey’ Román quiere vencer a ‘Siri’ Salido de a poder a poder

El púgil mexicano Miguel ‘Mickey’ Román empezó el año con un reto difícil y lo cerrará de igual manera.

En enero enfrentó al excampeón japonés Takashi Miura en una pelea la cual perdió por nocaut a segundos del final y la oportunidad para disputar por el título de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Este sábado en Las Vegas, su rival será otro aguerrido exmonarca de la división de las 130 libras, su compatriota Orlando ‘Siri’ Salido y en juego está la posibilidad de otra contienda titular en un futuro cercano.

“Ganando esta pelea se me vienen mejores oportunidades, peleas con mejores bolsas”, dijo Román (57-12, 44 KOs) a HOY Deportes. “Estamos peleando por HBO, todo el mundo quiere estar ahí. Estamos en el ojo de todos los promotores. Tenemos que ganar a como dé lugar”.

En Salido (44-13-4, 31 KOs), ‘Mickey’ enfrentará a un peleador similar a él. Los dos no saben dar un paso hacia atrás o guardarse golpes. Señaló que está dispuesto a seguir el paso que dicte ‘Siri’ pues al final su mejor preparación saldrá a relucir.

“Llevamos una buena estrategia, una buena condición eso va a ser la clave para ganar esta pelea”, expresó el púgil de 31 años de edad. “Vamos a buscar la pelea desde que toquen la campana. Cómo él quiera pelear vamos a pelear. Si quiere pelear en terreno corto, lo hacemos así. Si hay que movernos, no tengo problemas para hacerlo”.

Aunque Salido suele tocar la lona con frecuencia, Román no quiere caer en un exceso confianza, ya que ante Miura hizo lo mismo y le costó caro.

Entrando a los últimos rounds del brutal combate, el originario de Ciudad Juárez iba dominando las acciones. Sin embargo, fue derribado en el décimo y onceavo asalto, y a 53 segundos del final del doceavo fue liquidado por completo.

Esa noche le dejó una lección que lo ha hecho mejorar y que aplicará ante ‘Siri’.

“Fue una pelea donde todo el mundo sabe que yo iba ganando. Pero en el boxeo pasan cosas que no quisiera que hubieran pasado. Me agarró con un buen golpe y ya no me pude recuperar”, indicó. “Gané mucha experiencia y esta vez con Salido no va a pasar. Me siento más completo y diferente [a esa noche]”.

“Aprendí que no ganas hasta que se dé el último round y a no hacer confianza. La verdad pensaba que ya había ganado”.