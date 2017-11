Altos costos impiden que alumnos calificados logren una educación superior

La mayoría de los californianos piensan que la asequibilidad es un gran problema en la educación superior pública, y muchos sostienen que los sistemas de la UC y Cal State, y los colegios comunitarios del estado, deberían hacer más para garantizar que todos los estudiantes tengan opciones de vivienda asequible, de acuerdo con una encuesta estatal anual publicada este jueves.

La mayoría de los californianos encuestados por el Instituto de Política Pública de California le otorgaron altas calificaciones a las instituciones por su calidad, pero más de tres cuartas partes creen que los estudiantes tienen que pedir prestado demasiado dinero para pagar un título universitario, y que los costos impiden que alumnos calificados y motivados logren una educación superior.

“Muchos dicen que el sistema de educación superior público va en la dirección equivocada y necesita cambiar. Las preocupaciones son en torno a la asequibilidad, el financiamiento y el gasto”, precisó Mark Baldassare, presidente del instituto no partidista que realizó el sondeo, con sede en San Francisco.

La vivienda estudiantil, en particular, fue un gran problema este año, remarcó Baldassare. “En respuesta a la crisis de vivienda del estado, los californianos quieren que los colegios y las universidades hagan más para asegurar que los estudiantes tengan opciones asequibles”, destacó.

La encuesta les preguntó a los californianos acerca de una variedad de temas, incluyendo la matrícula, la libertad de expresión y las políticas de inmigración.

Entre los hallazgos, se destacan:

• La mayoría de los encuestados (62%) dijeron que el nivel actual de fondos estatales para la educación superior no es suficiente, pero alrededor de un tercio (32%) también creen que las universidades gastan mucho dinero.

• Casi el 80% de los encuestados -que abarcan todos los partidos políticos, razas, etnias, ingresos y niveles de educación- están en contra de aumentar las cuotas estudiantiles.

• Los impuestos más altos para la educación superior son apoyados por el 57% de los demócratas, el 26% de los republicanos y el 40% de los independientes.

• Un poco más de la mitad (52%) no están satisfechos con la forma en que los funcionarios del campus manejan el tema de la libertad de expresión, y una sólida mayoría (64%) afirmó no estar satisfecha con la manera en que los funcionarios del campus accionan frente al acoso sexual.

• Casi dos tercios (63%) destacaron que en la próxima contienda para gobernador, las opiniones de los candidatos sobre la educación superior serán muy importantes para ellos.

El Instituto de Política Pública de California encuestó a 1,703 adultos de California, en inglés y español, del 8 al 17 de octubre. El margen de error de muestreo del sondeo fue de aproximadamente 3.3 puntos porcentuales.

Lea el informe completo aquí

http://www.latimes.com/local/education/la-essential-education-updates-southern-most-californians-rate-public-colleges-1509595068-htmlstory.html