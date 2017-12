Agentes de la Patrulla Fronteriza se están enfermando por el vertido masivo de aguas residuales de Tijuana

Un número cada vez mayor de agentes de la Patrulla Fronteriza en la estación de Imperial Beach informaron de una serie de problemas de salud desde febrero, cuando se estima que se derramaron 143 millones de galones de aguas residuales en el valle del río Tijuana que patrullan.

No es uno de los riesgos asociados normalmente con la vigilancia de la frontera, dijo Christopher Harris, representante sindical del Local 1613 del Consejo Nacional de Patrullas Fronterizas.

"Los agentes están dispuestos a enfrentar los peligros normales de su trabajo”, dijo Harris. "Entendemos que es parte de nuestro trabajo. Nos disparan. Aceptamos todo eso. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para mitigarlo. Usamos chalecos antibalas. Tenemos kits de trauma. Pero no podemos mitigar las aguas residuales y los productos químicos”.

Harris ha estado presionando a los administradores de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, una división del Departamento de Seguridad Nacional, para que tomen medidas para proteger a sus agentes de las toxinas que regularmente contaminan el valle.

En junio, Harris documentó a más de 30 agentes que habían informado sobre enfermedades relacionadas con las aguas residuales. Desde entonces, ese número casi se ha triplicado, al menos a 83 agentes.

La estación de la Patrulla Fronteriza de Imperial Beach tiene alrededor de 300 empleados que patrullan la frontera entre los Estados Unidos y México desde el Océano Pacífico a través del Valle del Río Tijuana. Algunos trabajan a pie, algunos en ATV o SUV, otros a caballo.

La fuga de aguas residuales en febrero y las fugas posteriores fluyeron hacia el Parque Regional del Valle del Río Tijuana, que cubre 71.5 millas de caminos y caminos de tierra.

El lodo se queda por mucho tiempo mientras llega al océano. Se instala en las orillas del río, se desborda durante las lluvias y se seca cuando hace calor. Es imposible para los agentes de la Patrulla Fronteriza evitarlo.

Mientras patrullaban en sus vehículos todo terreno el 10 de noviembre después de una tormenta, Harris dijo que tres agentes experimentaron problemas en oídos, nariz y garganta. Uno dijo que tenía una extraña erupción en la nariz.

El agente de la Patrulla Fronteriza Joel Sevilla dijo que en el verano tuvo que patrullar las áreas donde fluía gran parte de las aguas residuales.

"Tuve una infección nasal realmente mala, dolores de cabeza y dificultad para respirar ... Estaba perdiendo el aliento muy rápido ", dijo. "No soy conocido por enfermizo, en realidad soy muy activo. Así que tuve que ir al médico y la primera vez que fui me dijeron que tenía una infección nasal. Me dieron antibióticos y lo trataron y desapareció por dos o tres días. Entonces comenzó a suceder de nuevo... Lo que era peor eran los dolores de cabeza porque no podía dormir”.

Sevilla regresó al médico cuatro o cinco veces. Tuvo que dejar la prestigiosa unidad ATV y ahora patrulla en un SUV.

"Ya no tengo más dolores de cabeza porque no ando con todo ese polvo", dijo. "Cuando el agua se seca, se convierte en polvo y eso es lo que respiramos".

Michael Scappechio, un portavoz de la Patrulla Fronteriza dijo que la agencia es consciente de los problemas de salud de los agentes y está evaluando el problema para desarrollar soluciones a corto y largo plazo.

"Las enfermedades han abarcado desde dolencias respiratorias superiores hasta quemaduras en extremidades", dijo. "El personal también ha informado de daños en botas y guantes mientras realizaba sus tareas".

El problema de las aguas residuales transfronterizas es un tema complejo que data de hace décadas, dijo Scappechio, y la Patrulla Fronteriza está trabajando con varias partes interesadas en abordar tanto la solución de las áreas afectadas como los desafíos de seguridad.

"Identificar las ubicaciones y las fuentes de derrames, incluido el contenido de cada incidente, es fundamental para proteger la salud y la seguridad de nuestro personal", dijo. "Es la intención de parte de CBP y USBP, que el esfuerzo de colaboración entre las partes interesadas involucradas, arrojen como resultado un ambiente más seguro y más saludable en el Valle del Río Tijuana”.

A medida que el número de casos continuó aumentando el verano pasado, Harris dijo que Kevin McAleenan, comisionado en funciones de Aduanas y Protección Fronteriza, visitó la estación de Imperial Beach.

Como resultado de esa visita, "tengo entendido que cada semana o cada dos semanas recibe una actualización sobre lo que están haciendo", dijo Harris. "Ahora, comprende sus limitaciones. No son una organización científica. No son una EPA [Agencia de Protección Ambiental]. No son una organización de investigación. Están haciendo lo mejor que pueden para encontrar dinero y tratar de mitigar el problema".

Harris dijo que se hablaba de construir algunas duchas donde los agentes podrían descontaminarse, pero se preguntó cómo se puede hablar sobre la descontaminación sin saber de qué sustancias químicas se están descontaminando.

Lo que se necesita, dijo, son más informes sobre derrames y más pruebas de las aguas residuales. Esa responsabilidad recae en la Comisión Internacional de Límites y Agua, que está a cargo de documentar cada derrame.

Esta comisión es uUna sucursal del Departamento de Estado con aproximadamente 250 empleados, se encarga de desarrollar soluciones binacionales a problemas que surgen en el ámbito de saneamiento, calidad del agua y control de inundaciones en la región fronteriza.

La comisión tiene una oficina en San Diego y administra el agua residual internacional de South Bay.

La planta de tratamiento en la frontera de Estados Unidos y México fue terminado en 1997, la planta trata 25 millones de galones de aguas residuales de Tijuana por día. Sin embargo, la planta no puede tratar todas las aguas residuales que fluyen a través de la frontera.

La población de Tijuana, que oficialmente es de 1,56 millones, pero extraoficialmente puede llegar a los 2 millones, ha superado la capacidad de la ciudad para proporcionar infraestructura de alcantarillado adecuada y actualizada. Como consecuencia, los derrames de aguas residuales ocurren con frecuencia.