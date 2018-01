GALERÍA: Aquí sí está MUY FRÍO

Muchas partes del planeta padecen por el frío, pero en este lugar el termómetro dejó de funcionar cuando la temperatura llegó a -62°C (-79,6ºF).

La increíble cifra se registró en en el pueblo ruso de Oymyakon. Aunque la cifra quedó lejos del récord mundial en una zona habitada (-71,2ºC / -96,16ºF) , las imágenes que circulan en redes sociales parecen de película.

Después de ver esto, no volverás a quejarte...

El termómetro local se rompió luego de registrar -62ºC / -79,6ºF...

La baja temperatura registra impresiona, pero el registro más frío en la historia del planeta Tierra se dio en la Antártida, en la base de Vostok en 1983, cuando el mercurio bajó hasta los -89,2ºC (128,56ºF).

Oymyakon, Russian Federation reported temperature of - 62°C on Jan 14. From Kiril Bakanov via @severeweatherEU. Lowest ever recorded temperature was -89.2°C in Vostok, Antarctica, July 1983 https://t.co/WhYSd0u58R pic.twitter.com/KNWVHCb25S