Este es el cantante mexicano que se burló de la tragedia de su país y que está pagando las consecuencias

Si lo que quería era acabar de una buena vez con una carrera que todavía no había despegado pese al lanzamiento de hasta cinco álbumes en estudio, todo parece indicar que Juan Cirerol lo ha logrado o, al menos, que se encuentra en el camino correcto para hacerlo, ya que su supuesto tuit “de broma” sobre el terremoto ocurrido en su propio país no le ha hecho gracia a nadie.

Una hora después de que se informara de la tragedia, Cirerol, un artista de Mexicali de extraña voz que interpreta un estilo de folk parecido al de Bob Dylan y Johnny Cash (salvando las enormes distancias del caso, por supuesto), publicó un mensaje que decía: “Debería darme tristeza el sismo del DF pero no”, y que se encontraba seguido por una carita feliz. Desde cualquier punto de vista, la acción era lamentable y, si nos preguntan, no tenía una pizca de humor.

Juan Cirerol - Piso De Piedra Juan Cirerol - Piso De Piedra SEE MORE VIDEOS

De inmediato, y de modo comprensible, los usuarios de la red empezaron a atacarlo, y él mismo borró el tuit; además, el día de hoy, retomó su cuenta para escribir lo siguiente: “Aunque no lo crean, en situaciones de alto estrés siempre mantengo un sentido del humor que parece ser negro, pero solo es supervivencia. Por eso pido disculpas por mis comentarios, OBVIO no deseo la muerte de nadie, soy un músico común y tengo poca tolerancia al estrés. ¡Ánimo!”.

Lo único OBVIO, compadre, es que tu supuesta disculpa llega demasiado tarde, como lo prueba el hecho de que se ha creado ya una petición en change.org para que tu música (que no conocíamos hasta ahora, pero que sinceramente nos parece interesante) sea eliminada de Spotify.

Y como las críticas siguieron, el susodicho, que empezó aparentemente sus ataques contra los ‘chilangos’ hace unos meses, luego de que fuera cuestionado durante una gira por el DF, arremetió con sus detractores recurriendo a varios mensajes agresivos, incluyendo uno que dice: “Si no me pueden callar, pues mátenme perros, la neta nomas trucha porque no soy manzo [sic] en persona”. No estás ayudando…