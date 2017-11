VIDEO: Caifanes le canta a 120 mil personas en el Zócalo de Ciudad de México

"Gracias por ayudarnos a cumplir un sueño... tocar en el zócalo era un sueño y por ustedes lo hemos cumplido", soltó Saúl Hernández, vocalista y líder de la banda mexicana Caifanes, con 120 mil personas rendidas a su música en la principal plaza de México.

Los Caifanes no tienen disco nuevo -no han sacado uno desde 1994- y la radio mexicana tiene muy pocos espacios para el rock, pero la banda mexicana tiene fieles fans y las nuevas generaciones los han adoptado para seguir vigentes.

Hace 30 años un concierto de rock en el histórico Zócalo de Ciudad de México era impensable -el gobierno tenía cerrado los espacios- y en el festejo de las primeras tres décadas de vida, los Caifanes tomaron el escenario con la imponente Catedral metropolitana a su espalda, la gigantesca bandera mexicana ondeando, el Palacio Nacional y el Museo del Templo Mayor como testigos de una velada histórica.

La noche histórica de @CAIFANESMEX https://t.co/crVhn7Vhdb en el Zócalo de Ciudad de México ante más de 120 mil personas: “No dejes qué...” #Caifanes pic.twitter.com/Y5Ks7TyDJR — Hoy (@hoylosangeles) November 11, 2017

En una plaza que es ocupada por todos, pero casi no por grupos rock, los Caifanes, fogueados en el 'underground' mexicano en los años 80', escribieron en esta noche de noviembre un capítulo dorado en un show gratis que hizo llenar hasta las calles aledañas al Zócalo.

A las 19:30 horas (local), la banda hizo retumbar el Zócalo con los acordes y video de '¿Será por eso?', que mostró a Saúl, Alfonso André, Diego Herrera y Sabo Romo con la imagen obscura, en clara referencia estética a The Cure, con la que irrumpieron hace 30 años.

Después llegaron 'Viento', 'Nubes' y más de sus canciones que son parte de la historia del rock en español en un concierto ('ritual' lo llama Saúl) que es parte del Tour '30 Años' con el que la banda celebra su vigencia.

Hombres y mujeres. Niños en los hombros de sus padres. Abuelos... con la música de Caifanes bajo la noche en el corazón de México, que poco a poco alivia sus heridas tras el sismo del 19 de septiembre.

Caifanes arremetió con 'Ayer Me Dijo un Ave', 'Para Que No Digas que No Pienso en Ti', 'Debajo de tu Piel' y 'Antes de que Nos Olviden', con la que rindieron homenaje: "Por todas las víctimas de los sismos, por todos los periodistas asesinados en México, por todos los feminicidios y por los 43 estudiantes desaparecidos".

Ahí, en la principal plaza de México, Saúl Hernández fue la voz de lo que sienten y piensan millones de mexicanos: criticó a los políticos, al gobierno y se puso de lado de la población: "Para ti que construyes este país con tu sudor y corazón caminando por las calles. Esto es para ti México... el aplauso es para ti".

Luego llegó la imagen de 'Tin Tan', el cómico del cine de hace más de medio siglo y ellos desempolvaron sus pelucas de cabellos parados para entonar 'Mátenme Porque me Muero', luego, la fiesta continuó con 'Afuera' y Caifanes invocó a guerreros aztecas, que emergieron por sorpresa como si se abrieran las puertas del Templo Mayor.

En el Zócalo, sede de las sempiternas manifestaciones contra el gobierno, un grupo de 16 danzantes con penachos, maquillaje de calaveras, copal y conchas llenaron de vida, historia y color el escenario, mientras Alfonso, con la batería, y Saúl con su guitarra, los acompañaban.

"¡Que viva México, raza! Pero que viva libre de asesinatos y con una estructura política sana y democrática", puntualizó Saúl.

Tras una breve despedida, las cinco pantallas gigantes instaladas en el Zócalo se pintaron de verde, blanco y rojo, y apareció Diego Herrera para tocar con su saxofón el Himno Nacional, que fue cantado por los presentes.

"Vamos a Hacer un Silencio" fue dedicada a los damnificados del sismo, a los rescatistas y a la población que ayudó tras el terremoto, con su imagen con el puño en alto en las pantallas; el vocalista de la banda pidió a los presentes seguir apoyando con donaciones para los afectados: "Ayuda raza, donde quieras, con la institución que gustes, porque esto sigue".

Luego de más de dos horas de concierto, Caifanes cerró su noche com 'No Dejes Que' y 'La Negra Tomasa'...