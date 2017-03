Comediante estadounidense pide donaciones para el muro en Ciudad de México (video)

Con una alcancía que llevaba el mensaje ‘para el muro’, el comediante estadounidense Conan O’Brien caminó las calles de la Ciudad de México solicitando donaciones; el objetivo era saber si había gente al sur de la frontera que estaría dispuesta a pagar por el muro que incontables veces, el presidente Trump ha dicho que México pagará.

Para tratar de animar a los residentes mexicanos para que contribuyeran, O’Brien dijo que si donaban 500 pesos, el nombre de las personas quedaría grabado en un tabique de los 800 millones de tabiques que posiblemente se utilicen para la edificación en la frontera. Y si donaban mil pesos, se llevaban una bolsa que decía ‘Yo pague por el muro’ y una foto de Trump firmada con el mensaje: ‘Moochas gracias’.

Como era de esperarse, nadie quiso contribuir al pago, sin embargo, la mayoría de la población mexicana, que hasta hace unas semanas no sabía quién era O’Brien, tomó con agrado las bromas.

Una de las participantes dijo que ella contribuiría con amor y no con dinero; otro no podía creer las ofertas de O’Brien y una abuelita afirmó que ella no pagara nada. No obstante, hubo uno más expresivo que simplemente mostró su dedo medio para tratar de meterlo a la alcancía.

Este video fueron parte del show ‘Conan sin fronteras’ que O’Brien garbó en México con personal mexicano y así mostrar al pueblo estadounidense el calor y la riqueza del pueblo azteca.