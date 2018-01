GALERÍA: Estrellas de Hollywood en Marcha de las Mujeres

La actrices Eva Longoria, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Viola Davis, Lupita Nyong'o y Mila Kunis participaron en la Marcha de las Mujeres realizada en Los Ángeles, también en apoyo al movimiento #TIMESUP .

El acto se llevó a cabo para apoyar el empoderamiento femenino y denunciar las opiniones del presidente Donald Trump sobre la inmigración, el aborto, la comunidad LGBT y los derechos de las mujeres, al cumplirse su primer año de mandato.

"Su presencia aquí es importante, especialmente cuando los que están en el poder parecen haberle dado la espalda a la razón y a la justicia", dijo Longoria al tomar el estrado.

Viola Davis fue contundente: ¡Somos dignos!

We are worthy!!!@cnn Una publicación compartida de Viola Davis (@violadavis) el Ene 20, 2018 at 6:33 PST

Portman reveló que se sintió sexualizada por Hollywood desde que en 1994 se estrenó su primera película (The Professional), cuando tenía 13 años.

Women’s march Los Angeles January 20th 2018 Una publicación compartida de Natalie Portman (@nportmanofficial) el Ene 20, 2018 at 12:13 PST

"Es hora de una revolución del deseo", exclamó Portman.

Una protesta similar tuvo lugar también en Park City, Utah, en el marco del Festival de Cine Sundance, con la presencia de Jane Fonda, Maria Bello y el rapero Common, quien grabó dos versos de una nueva canción que había escrito, llamada 'The Day the Women Took Over''.

La actriz Tessa Thompson, quien también se unió al evento, enfatizó que el tiempo para mantenerse en silencio ha terminado.

Al igual que el año pasado, miles de personas marcharon en varias ciudades de Estados Unidos, portando cárteles con mensajes como "Noticias reales, Presidente falso".

Whoopi Goldberg

En Nueva York destacó la presencia de la actriz Whoopi Goldberg, quien fue ovacionada al hablar ante la gente, y entre la multitud se pudo ver a Jennifer Lawrence, Cameron Diaz y Adele, quienes desfilaron juntas, asÌ como a la artista y activista Yoko Ono.

Jennifer Lawrence

¡El lugar de la mujer, está en la REVOLUCIÓN!"

Adele

"Las personas más influyentes en mi vida siempre han sido mujeres. Mi familia, mis amigas, mis maestras, mis colegas y mis ídolas... Estoy muy agradecida de ser mujer, no lo cambiaría por nada del mundo".

La actriz Asia Argento, una de las más de 50 mujeres que acusó al productor Harvey Weinstein de abuso sexual, participó en un rally similar en Roma, Italia.

"Agradecida por todas las PERSONAS que se presentaron en #WomensMarchRome.... El abuso sexual tiene que desaparecer... Un hermoso día con mi familia y amigos y sin enemigos".