Muere el crítico de restaurantes de LA Times y galardonado con un Pulitzer, Jonathan Gold

Jonathan Gold, crítico gastronómico de Los Angeles Times, galardonado con el Premio Pulitzer, quien analizó el vasto panorama culinario de la ciudad e hizo su comida comprensible y accesible a legiones de admiradores, ha muerto.

De acuerdo a Los Angeles Times, Gold murió de cáncer de páncreas en el Centro Médico St. Vincent el sábado por la tarde, según su esposa, la editora de arte y entretenimiento de Los Angeles Times, Laurie Ochoa. La enfermedad fue diagnosticada a principios de julio.

“La noticia de la muerte de Jonathan Gold marca un evento triste y desgarrador para todos nosotros”, señaló a través de un comunicado Los Angeles Times.

“Jonathan era un tesoro nacional. Fue el único escritor de alimentos que ganó un premio Pulitzer por sus relatos líricos de la escena culinaria de Los Ángeles. Él representó lo mejor de LA. Capturó las historias de las comunidades de Los Ángeles e inspiró a la gente a través de la vasta extensión de Los Ángeles para explorar nuestra ciudad”, agregó el documento enviado por Patrick Soon-Shiong, actual propietario de Los Angeles Times y su esposa Michele.

City of Gold, un documental protagonizado por Jonahan Gold, donde se rinde tributo a la variada gastronomía de Los Angeles y la magia de la comida latina.

Soon-Shiong agregó que tuvo “el placer de conocer a Jonathan por primera vez cuando Suzy Jack nos presentó en un reciente evento de LA Times Food Bowl donde compartió escenario con el chef José Andrés. Inmediatamente me enamoré de su ingenio y su devoción a Los Ángeles”.

“Michele lo había visto antes para planificar nuestra nueva cocina de prueba. Él le pidió una habitación de fermentación y se rió entre dientes cuando ella respondió: "¿Tal vez un armario de fermentación?", recordó Soon-Shiong, médico de profesión que ha dedicado su vida a tratar de erradicar el cáncer.



Asímismo, mencionó que su esposa Michele está devastada porque no tendrá la alegría de compartir la nueva cocina con él en la nueva sede de Los Angeles Times en El Segundo. “Todos habíamos esperado construir el siguiente capítulo de su brillante prosa, su ingenio y su amor por la comida a través de podcasts y video en vivo”, dijo.



“Nuestros corazones están rotos porque no tuvimos suficiente tiempo para ayudarlo con una enfermedad que he pasado toda mi vida tratando de vencer. El cáncer es una guerra contra el tiempo, especialmente el cáncer de páncreas, y la muerte de Jonathan nos motiva a luchar más duro y superar esta enfermedad”, señaló Soon-Shiong.

Jonathan Gold murió a la edad de 57 años.