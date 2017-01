217 arrestados en protestas contra Trump en DC

La policía del Distrito de Columbia informó que 217 personas fueron arrestadas y acusadas de amotinamiento, y que seis agentes sufrieron heridas menores durante las manifestaciones realizadas contra el presidente Donald Trump.

En tanto, manifestantes que se encontraban en el centro de Washington entrelazaron brazos para enfrentar a la policía mientras gritaban "No a Trump, no al KKK, no a un Estados Unidos fascista".

La policía metropolitana ha usado aerosol pimienta contra los manifestantes que protestan en las calles de la capital del país.

Por lo menos un vehículo se encuentra en llamas en medio de las protestas que se registran en el centro de Washington.

Protestas Espectadores esperando en fila para pasar los controles de seguridad para ver la investidura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el viernes 20 de enero de 2017. (AP Foto/John Minchillo) Espectadores esperando en fila para pasar los controles de seguridad para ver la investidura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el viernes 20 de enero de 2017. (AP Foto/John Minchillo)

Una nube de humo negro se elevaba desde una limosina negra en la esquina de las calles K y 13 Northwest. La policía antimotines trataba de desalojar a las personas del área, que se encuentra a sólo unas manzanas de la ruta del desfile inaugural del presidente Donald Trump.

La policía usaba lo que parecen granadas aturdidoras.