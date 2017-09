"Lo peor no fue el ciclón, sino lo que vino después": las inundaciones y la destrucción en Puerto Rico

Incluso las señales de las pocas compañías de teléfonos que todavía operan son débiles y no llegan a muchas zonas, incluso en la misma capital.

Repite que no se va albergar, porque no le hace falta nada y que tiene su negocio abajo. Bajo las aguas.

"Yo aquí tengo todo lo que necesito. No tengo por qué irme", dice a voz en cuello Pedro Matos, quien bebe con su familia, un grupo de jóvenes y una señora algo mayor en el portal.

"No es la primera vez que aquí se inunda, pero yo creo que es la primera vez que se inunda así", asegura.

Las sendas del camino hacia Loíza muestran señales inequívocas del paso del huracán María. Destrozos que, por su magnitud, no se equiparan a lo que habíamos visto hasta ahora en San Juan.

Vamos en un convoy militar, con dos vehículos anfibios, dos camiones sin cubierta trasera y un cortejo de vehículos oficiales que, en la zona de las inundaciones, ya no pueden continuar.

"Yo estaba tranquila, porque vi a mi mamá después del huracán y estaba bien. Ella se quedó allí porque su casa es segura, es de cemento. Y yo estoy con mi esposo y mi niña en el refugio. ¿Quién se iba a imaginar que esto iba a pasar después? Es que lo peor no fue el huracán, sino lo que vino después", dice Jessica.

Pero no fueron estos, ni María, los responsables directos de lo que pasó aquí.

Los viento del huracán María dejaron sin techo y, a algunas, sin paredes, a casi todas las casas que no eran de cemento.

"Ahora mi marido fue a tratar de sacarla, pero no sabemos de ella desde aye r. N o sabemos cómo está".

Se come las uñas de una mano y, con la otra, sostiene a la niña que llora contra su hombro.

De alguna forma, la isla ha regresado a un pasado que muchos no recuerdan o nunca vivieron: el de la desconexión y la larga ausencia de luz.

Ese ha sido tal vez el impacto más masivo del huracán: logró incluso romper la red familiar y de comunicación de la sociedad entera.

Por estos días es común que la mayoría de los puertorriqueños repitan una y otra vez que no saben nada de su familia.

No saben cómo pasaron el huracán. No saben si están bien. No saben si están vivos.

Una radio local, Wapa, se ha convertido en una inusual alternativa para que muchos hagan saber que están vivos.

A los que aún les funciona el teléfono pueden llamar allí, decir su nombre y enviar un mensaje a sus seres queridos, con la esperanza de ser escuchados en alguna parte.

Víctimas fatales

Se habla de seis muertos, pero la mayoría sabe que la cifra puede ser ilusoria.

En realidad, no se tiene idea de qué pasó en las comunidades más remotas de Puerto Rico, las más pobres, por donde se coló el ojo del ciclón y a donde todavía no se ha podido llegar.

"Obviamente la devastación ha sido amplia, en lo que hemos podido ver. Pero todavía no tenemos comunicación con algunas áreas de Puerto Rico, así que no sabemos la extensión del daño", explicó a BBC Mundo el gobernador de la isla, Ricardo Roselló.

Equipos especializados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) fueron este miércoles a intentar establecer comunicación con tres de los municipios más afectados, aunque aún no se tiene noticia de ellos.

Glenn Smith, que trabaja como contratista para la FEMA y que antes estuvo distribuyendo combustible en zonas afectadas por los huracanes Harvey e Irma, asegura a BBC Mundo que, de lo que había visto hasta, la isla caribeña se llevaba la peor parte de los destrozos.

"En Texas tuvimos unas inundaciones peores que aquí. Es algo que no podré olvidar, pero en Puerto Rico creo que el nivel de destrucción es mucho mayor. También aquí el nivel de pobreza es también mayor", opina.

El gobernador de Puerto Rico asegura que está preocupado, porque aún se esperan hasta 25 pulgadas de lluvias (unos 0,63 centímetros).

Si las aguas siguen creciendo en zonas de suelos saturados, como en Medianía Alta, Toa Baja y otras tantas comunidades que han quedado sumidas bajo las aguas, nadie sabe qué podría ocurrir.

Desconcierto

El convoy militar en el que viajamos no puede seguir su ruta por Medianía Alta, porque hay un poste de luz derribado que el camión no puede atravesar.

No podemos continuar para saber qué pasó en otra comunidad cercana que también está entre las más afectadas.

Al regreso, en la esquina donde comienza la inundación y donde un grupo de personas mira, desde la "orilla" a la caravana y sus casas que han quedado atrás, le preguntó a un grupo de mujeres por Jessica.

Una me responde que lograron traer finalmente a la madre y que ahora todos están en un refugio, para esperar que bajen las aguas.

Le pregunto cuándo creen que bajarán.

Mueve la cabeza con desconcierto y responde; "Eso no lo sabe ni Dios".