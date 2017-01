Se unen boxeadores contra el 'gasolinazo'

El 'Gallo' Estrada y el 'Alacrán' Berchelt se subieron al ring de las protestas contra el 'gasolinazo'; Juan Manuel Márquez hizo lo mismo, pero salió 'raspado' porque fans le recordaron que él apoyó al partido político y presidente impulsores de la medida.

En Hermosillo, Sonora, México, los campeones mundiales Juan Francisco Estrada y Miguel Berchelt se unieron a los movimientos contra el aumento de precios del combustible.

"No al Gasolinazo y a mexicanos más pobres", mostraban en carteles tanto 'El Gallo' Estrada como 'El Alacrán' Berchelt, ambos boxeadores de primer nivel.

"Estamos apoyando a lo del (movimiento contra el) 'gasolinazo', como deportistas debemos poner nuestro granito de arena. No es justo que como mexicanos estén abusando de nosotros. Se están burlando de nosotros", lamentó Berchelt, campeón Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Miguel se encuentra en plena preparación, pues a fin de mes enfrentará, en pelea de campeones, al también mexicano Francisco 'Bandido' Vargas, monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"No al gasolinazo, no a los impuestos, a las cosas que nos afecten a los mexicanos, y por eso estamos aquí", agregó 'El Gallo' Estrada.

Juan Francisco dejó vacante hace unos meses sus cetros mundiales de peso Mosca, y espera ahora enfrentar al ganador del duelo entre Carlos Cuadras y Román González, quienes tendrían una revancha en marzo o abril próximo.

"Estoy molesto"

En tanto, Márquez se sumó a la protestas y reconoció que se equivocó: apostó por el candidato y el partido político equivocado.

Márquez apoyó en 2011 y 2012 al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, rumbo a las elecciones Presidenciales. El resultado: siente que le fallaron.

El exmonarca mundial Pluma, Superpluma, Ligero y Superligero -uno de los pocos que ha noqueado a Manny Pacquiao- está decepcionado.

Afirma que el cambio no llegó y en la red social Twitter mostró su descontento por el 'gasolinazo'.

Como millones de mexicanos, Márquez criticó el alza a los precios del combustible, pero mucha gente le recriminó que haya apoyado y votado en su momento por el partido tricolor.

Y es que el 12 de noviembre de 2011, en su tercera pelea contra Pacquiao, Márquez lució un parche con el logotipo del PRI en el calzoncillo, y en abril de 2012, meses antes de las elecciones, cuando peleó contra Serhiy Fedchenko en Ciudad de México, Juan Manuel le dedicó al final la victoria a Peña Nieto.

"Estoy molesto, no soy gente de política, como comentan en Twitter, que dicen del parche de Peña, y ese parche fue por mí, porque yo lo decidí así, de alguna manera, un cambio que era necesario y muchos mexicanos pensamos que iba a llegar a algo bueno y no fue así".

El PRI volvió al poder en 2012; antes acumuló 70 años en el mando.

"La verdad estoy reconociendo el error y al final de cuentas, como muchos mexicanos, estoy decepcionado por lo que está pasando, y yo soy mexicano, no soy el PRI, soy un mexicano que está decepcionado", apuntó en entrevista.

- ¿Tras apoyar en su momento al PRI, te sientes traicionado o decepcionado?

"No me siento traicionado, pero sí decepcionado, el pensar que las cosas iban a cambiar para el País, y no es así, estoy decepcionado porque, como muchos mexicanos pusimos la confianza en un cambio, en que sería otra cosa, y vemos que no".

"Estoy con mucho coraje (por el gasolinazo), y estoy decepcionado con lo que está pasando, porque que le pega al bolsillo de todos los mexicanos, y eso es de enojarse", dijo.

Juan indicó que en su momento el PRI le ofreció una diputación, pero optó por seguir su carrera deportiva.

"Hubo un ofrecimiento para una diputación, y en su momento dije: 'puede ser viable', pero después hablé con mi equipo, con mi familia y decidí que era mejor dedicarme a lo mÌo, al deporte, y me fue bien", expresó.

Sobre si escuchará alguna propuesta de otro partido rumbo a futuras elecciones, Juan Manuel apuntó que tendría que pensarlo: "¡Me están dando con todo! Hay que verlo, hay que analizarlo, si es por México y para luchar por México sería grandioso, por México haría muchas cosas", finalizó.