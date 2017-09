Belinda denuncia: "Me robaron" un camión con víveres

La cantante mexicana Belinda denunció que robaron uno de los camiones con víveres que ayudó a recolectar para los damnificados por los sismos en México.

La cantante dijo que su fundación 'Gaia Planeta Azul' es un centro de acopio y decidió moverse a las zonas afectadas en Morelos, México, para ayudar, pero sólo llegaron dos camiones con los productos y faltó un tercero.

"Hay que tener cuidado, a mí me robaron un camión, por eso es mejor entregarlo personalmente. Que la ayuda vaya bien dirigida", tuiteó la cantante,

Si hay que tener cuidado a mi hoy me robaron un camión, por eso es mejor entregarlo personalmente cuidado Que la ayuda vaya bien Dirigida. https://t.co/4RVtxzhaDl — Belinda (@belindapop) September 22, 2017

"Se perdió, lo desviaron, no te sé decir en qué lugar exactamente. Estuve hasta las 4:30 de la mañana removiendo escombros, hasta que llegué a la Ciudad de México. Lo único que pude hacer fue denunciar, pero no pudimos localizar a la persona que llevaba el camión, pero iba para Morelos".

"Me he dado a la tarea de ir personalmente a ver la situación porque a veces se lo dan a personas que no lo necesitan", dijo en un programa de televisión.

La actriz aseguró que ella estuvo en Tetela del Volcán, Morelos, zona en la que no había llegado ayuda.

"Había personas durmiendo en la calle, sin absolutamente nada, y nadie había removido los escombros. Es importante que la ayuda llegue a donde debe llegar.

"Me comprometí a reconstruir unas casas en Jojutla. Voy a entregar unas 800 comidas, para todos los voluntarios. No nada más hay que estar en los centros de acopio. Hay que ayudar".

La petición a de Belinda a ayudar de verdad

Queridos amigos no nada más vayan a la zona afectada a tomarse videos o fotos, vayan y ayuden! donen y aporten. De nada sirve si no AYUDAN — Belinda (@belindapop) September 20, 2017

La actriz Bárbara Mori también denunció que la ayuda que se envía a Morelos está siendo desviada por el Gobierno.

En su cuenta oficial de Twitter, publicó un video en que oye a una mujer narrar cómo patrullas impiden el paso de un tráiler, mientras la gente intenta evitar que sea desviado.

"El Gobierno está desviando los camiones con toda la ayuda en Cuernavaca para llevarlos a bodegas. Ayudan a difundir por favor!", tuiteó.