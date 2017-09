Acusa Obispo desvío de ayuda a víctimas en Morelos

El Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, denunció que tres camiones con ayuda destinada al seminario de Jantetelco fue desviado por el DIF estatal.

Habitantes de Jojutla, Morelos, acusaron que las autoridades están reteniendo la entrega de la ayuda humanitaria y canalizándola a través de líderes políticos.

Mediante un video difundido en redes sociales, el religioso aseguró que la ayuda estaba destinada al centro de acopio de Cáritas, instalado en dicho seminario.

"No es que oídas, porque alguien me dijo algún comentario. Les voy a compartir lo que sigue: tres camiones de provisiones que venían al seminario, a Cáritas, que tiene como centro de acopio el seminario, no les permitieron llegar las autoridades y se llevaron el contenido al DIF", aseguró Castro Castro.

"Esto me parece totalmente injusto, esto me parece que no debe ser, esto sobre pasa, cualquier lógica moral mínima, yo le suplico a quienes tienen la autoridad y a quienes tienen la forma de detener esto, lo hagan".

Según denuncias en redes sociales, la ayuda fue desviada hacia el DIF estatal, que dirige Elena Cepeda, esposa del Gobernador Graco Ramírez.

"Todo es justicia, y aunque ahora se salgan con la suya le tendrán que dar cuentas a Dios, crean en Él o no, yo les suplico, cambien de actitud y no vean sus intereses, sino los intereses del pueblo", concluyó el Obispo.

El Gobernador de Morelos, Graco Ramírez (centro), desmintió que la ayuda fuera desviada, mientras la gente se organiza y ellos reciben lo que alcanza a llegar hasta ellos y la reparten entre la víctimas del terremoto.