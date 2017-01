7 cosas que cambiaron en Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama

Su llegada a la Casa Blanca pareció marcar el inicio de una nueva era en Estados Unidos y el resto del mundo.

Los ojos del planeta se posaron sobre este joven senador demócrata que en enero de 2009 se convirtió en el primer afroestadounidense en asumir la presidencia de Estados Unidos. Una posibilidad legalmente posible pero impensable pocas décadas antes.

Barack Obama ganó las elecciones de noviembre de 2008 con un discurso cargado de mensajes que buscaban inculcar esperanza en un momento en el que el país atravesaba su peor crisis económica desde la Gran Depresión.

El afiche con su rostro y la palabra "Hope" (esperanza) se volvió tan emblemático como su lema de campaña "Yes, we can" ("Sí, podemos"), que posteriormente fue adaptado y usado en numerosas campañas políticas en el resto del mundo.

Miles de familias quedaron sin vivienda como consecuencia de la crisis financiera que heredó Obama del gobierno de George W. Bush.

Obama prometía: "Change, we can believe in" ("Un cambio en el que podemos creer"). Pero, ¿qué ha cambiado realmente en Estados Unidos durante sus ocho años de gobierno?

BBC Mundo te cuenta 7 cosas concretas.

Un seguro de salud para todos

La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, es considerada por muchos analistas como un elemento central del legado histórico del presidente Obama.

La norma, que entró en vigencia en enero de 2014, permitió acceder a cobertura sanitaria a unos 20 millones de personas que hasta entonces no disponían de ella.

Sin embargo, en los últimos tiempos ha sido objeto de fuertes críticas por el encarecimiento de las primas del seguro médico, al tiempo que el presidente electo Donald Trump y la mayoría republicana en el Congreso han anunciado la inminente derogación de esta norma.

Sin embargo, en los últimos tiempos ha sido objeto de fuertes críticas por el encarecimiento de las primas del seguro médico, al tiempo que el presidente electo Donald Trump y la mayoría republicana en el Congreso han anunciado la inminente derogación de esta norma.

"Estados Unidos es el único país que no considera la asistencia de salud como un derecho y que la ofrece solo a quienes pueden pagarla", dice Joseph Ellis, autor de 11 libros sobre historia estadounidense, en una entrevista con BBC Mundo.

"Creo que al final se encontrará la manera de adoptar un sistema de protección de salud universal y lo que ha hecho Obama será reconocido como un paso adelante en esa dirección".

Kevin Kruze, profesor de Historia en la Universidad de Princeton, coincide en esa valoración del Obamacare como un avance sin precedentes.

"Independientemente de lo que ocurra durante el gobierno de Donald Trump, se ha establecido un precedente en algo que tanto presidentes demócratas como republicanos, desde Teodoro Roosevelt, han intentado hacer desde hace un siglo", le comenta Kruze a BBC Mundo.

Recuperación económica

"Nuestra economía está muy debilitada como consecuencia de la avaricia y la irresponsabilidad de algunos, pero también de nuestra incapacidad colectiva para tomar decisiones difíciles y preparar a la nación para una nueva era. Se han perdido hogares, puestos de trabajo, han cerrado negocios".

Con esas palabras describía Obama en su discurso de toma de posesión en 2009 el difícil estado de la economía estadounidense, sacudida por la crisis financiera.

"Obama heredó una economía que estaba en totalmente fundida y que destruía miles de puestos de trabajo cada mes", recuerda Kruze.

Y prosigue: "A través de la política de estímulos generó unas condiciones que han permitido la creación de empleo durante 75 meses consecutivos".

"Cualquier indicador económico que mires revela que lo hizo muy bien para evitar una segunda gran depresión. La recuperación económica es un cambio significativo (de este período)", agrega.

Ellis destaca la magnitud de la crisis que heredó Obama de su antecesor, el republicano George W. Bush.

"Cuando Obama asumió el poder, el desempleo estaba por encima de 10% y ahora está por debajo de 5%. Él resolvió la crisis económica y adoptó algunas medidas para proteger a los consumidores de una crisis financiera. Los ciudadanos están más protegidos ahora", comentó.

Jeffrey C. Alexander, profesor de Sociología de la Universidad de Yale, destaca que tras la crisis Obama inició un proceso de regulación de Wall Street.

"La Ley Dodd-Frank (Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor) contiene 1.500 páginas de regulaciones gubernamentales. Eso fue un logro gigante que odiaron los republicanos", le dice Alexander a BBC Mundo.

"La crisis financiera ocurrió porque a los bancos se les permitió incurrir en ciertas prácticas crediticias. Ahora mucho de esto fue cambiado y los bancos tienen que demostrar que tienen mucho más capital, gracias al sistema regulatorio impulsado por Obama", añade.

Sin mebargo, Kruze considera que la reforma de Wall Street fue "una oportunidad perdida".

"Comparando el momento de la crisis que heredó Obama y la que vivió el presidente Franklin Delano Roosevelt (durante la Gran Depresión), hubo una ocasión para reformar las instituciones de Wall Street, hacer que los bancos rindan cuentas; pero no hubo voluntad política para ello", dice.

Y apunta que los dos grandes partidos dieron un paso atrás ante esta posibilidad.

Derechos de las minorías sexuales

Uno de los cambios más evidentes ocurridos en la sociedad estadounidense durante los ocho años de gobierno de Obama fue el reconocimiento de derechos de las minorías sexuales y, concretamente, con la legalización del matrimonio homosexual.