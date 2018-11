El líder Cruz Azul recibe al Lobos Buap confiado en la victoria

Pako Ayestarán, técnico del Pachuca, fue autocrítico tras el empate sin goles ante Atlas y reconoció que su equipo no pudo desarrollar su futbol a causa del manejo de partido de los Zorros.

"La sensación es que teníamos que haber ganado y no hemos hemos estado bien. Pasas de hacer un buen partido (triunfo 6-2 ante Necaxa) a hacer un partido que hay que reconocer que no hemos estado. Empezamos bien en los primeros minutos, pero a partir de ahí, la presión de Atlas ha sido intensa en mediocampo y no nos ha dejado hacer nuestro juego".

Los Tuzos se mantienen en zona de clasificación, en el octavo lugar de la tabla, con 23 puntos.

"Atlas ha sido muy intenso, hemos estado muy temerosos y nos ha costado ganar el juego, esa ha sido la clave. Al no tener la pelota, había que jugar largo, y saltar líneas", añadió.

El equipo dirigido por el entrenador español concluirá la fase regular del torneo en el Estadio Hidalgo ante el León.

"Todavía tenemos un partido, que es el que tenemos que afrontar, y con toda la ilusión del mundo que ese partido nos de la clasificación", finalizó.