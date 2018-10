Patriots identifican a aficionado que tiró cerveza a Tyreek Hill y lo vetan

Los Patriots de Nueva Inglaterra anunciaron este lunes que han identificado al aficionado que la noche del domingo tiró cerveza al receptor abierto de los Chiefs de Kansas City, Tyreek Hill.

El incidente se generó tras una anotación de 75 yardas de Hill en el último cuarto. La velocidad que alcanzó en la jugada lo llevó al fondo de la zona de anotación donde estaban los aficionados de los Patriots viendo el partido. Mientras algunos sólo le hicieron una seña obscena, otro le arrojó cerveza.

"Mi entrenador ñAndy Reidí me dijo 'No lo tomes personal. No te enojes porque viene con el ambiente que se vive en las gradas donde están los aficionados del equipo rival", comentó Hill de acuerdo con Boston.com. "Para nada estoy enojado".

Sin embargo, hoy, el agente de Hill, Drew Rosenhaus, indicó que está hablando con la Liga Nacional de Fútbol Americano ( NFL ) y la Asociación de Jugadores de la NFL ( NFLPA por sus siglas en inglés) sobre sus opciones legales.

"Ese tipo de conducta es inaceptable", declaró Rosenhaus. "Los jugadores deben ser protegidos. Queremos que ese aficionado sea procesado".

La anotación de Hill y el posterior punto extra empataron el partido a 40-40, pero los Patriots avanzaron para patear el gol de campo de 28 yardas que anotó Stephen Gostkowski cuando faltaban tres segundos para el final del encuentro y le dio la victoria al equipo de Nueva Inglaterra (4-2), mientras que los Chiefs (5-1) perdieron el invicto.