El pitcheo de los Dodgers será el gran reto a superar para los Cerveceros

Los Cerveceros de Milwaukee siguen sin definir al abridor del Primer Partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional que comenzará el viernes contra los Dodgers de Los Ángeles y su gran preocupación es ver cómo pueden superar el gran reto que es el pitcheo del equipo californiano.

No haber decidido al abridor no es una sorpresa, pues los Cerveceros optaron por no decir que el venezolano Jhoulys Chacín abriría el juego del desempate de la División Central en Wrigley Field contra los Cachorros de Chicago sino hasta tres horas antes del primer pitcheo.

Luego esperaron hasta la mañana del Juego 1 de la Serie Divisional contra los Rockies de Colorado para sorprender a todos nombrando a Brandon Woodruff como el primer brazo a utilizar.

Al margen del misterio que los Cerveceros quieren mantener con el primer abridor, que todo apunta volverá a ser Chacín, salvo que vayan con otro día de utilizar relevistas, de lo que sí son conscientes es del gran reto frente a los lanzadores de los Dodgers.

El zurdo estelar Clayton Kershaw , que viene de una excepcional salida ante los Bravos de Atlanta en la Serie Divisional, abrirá el Juego 1 por los Dodgers el viernes en el Miller Park .

"Miren, es un reto bien grande", reconoció Craig Counsell, el piloto de los Cerveceros. "Ellos tienen tremendo pitcheo, y eso es un desafío. Contra buen pitcheo, ejecutar es más valioso todavía, porque sabes que no tendrás tantas oportunidades. Yo creo que eso siempre es así cuando enfrentas a buenos lanzadores. Eso será clave, por supuesto".

Counsell también es consciente de que dentro de la ofensiva de los Cerveceros tiene a jugadores clave que pueden botar la pelota fuera del parque, algo que será decisivo.

"Los jonrones siguen ganando estos juegos, siendo una parte muy importante. No tienes que armar muchos "rallies" si puedes sacar un boleto y dar un cuadrangular de dos carreras. Los vuelacercas ganan más juegos de playoffs de lo que la gente piensa", subrayó Counsell.

El piloto de los Cerveceros recordó que el jonrón es el imparable más poderoso y más si enfrente se tiene a un pitcheo que no hace concesiones y es difícil armar ataques consistentes por lo que la clave estará en aprovechar un error y pegar cuadrangular.

Como de costumbre, Kershaw ha estado muy bien en 14 aperturas de por vida contra los Cerveceros, ante quienes tiene 2.86 de efectividad y 1.02 de WHIP.

Los Cerveceros han ganado seis de esas salidas, incluyendo dos este año. Los Cerveceros remontaron para vencer a Kershaw en Miller Park el 21 de julio por 4-2 guiados por un jonrón del jardinero estelar Christian Yelich.

El toletero estrella de los Cerveceros tiene de 17-9 con un par de jonrones de por vida ante Kershaw y una línea vitalicia de .409/.429/.636 ante los lanzadores de los Dodgers que estuvieron en el roster de la Serie Divisional ante los Bravos.

En la temporada regular, los Dodgers se llevaron la serie 4-3 ante los Cerveceros.

"Esto es diferente porque se trata de una serie de playoffs, entre otras cosas", aclaró Counsell. "En las series contra los Dodgers en algunos momentos tuvimos que proteger al pitcheo. En dos de los juegos utilizamos peloteros de posición. Ahora es diferente. Estos son los playoffs y vas a dirigir de otra forma".

Counsell también recordó que aunque los Dodgers son un buen equipo, saben perfectamente lo que esperar de ellos y además jugaron contra ellos en la segunda mitad de la temporada regular, por lo que los peloteros son los mismos.