Peralta da como favorito al América sobre Guadalajara en el clásico mexicano

Oribe Peralta aseguró que el América, su equipo, es favorito sobre las Chivas de Guadalajara para ganar el domingo en el estadio Azteca el Clásico del fútbol mexicano, en la décima primera jornada del Apertura 2018, pero no solo ese partido sino de varios torneos atrás.

"América siempre ha sido favorito en los clásicos desde antes de que me tocara estar aquí, así ha sido. América es el que propone los partidos va y busca los resultados independientemente cómo esté en la tabla", dijo Peralta en conferencia de prensa.

El delantero, quien llegó al equipo en mayo del 2014, contó que "siempre han sido importantes cada uno de los partidos que he jugado con el América y uno de los que más disfruto es jugar contra Chivas, sigue siendo un clásico importante, como es contra Pumas", añadió.

En los últimos cinco años, América y Guadalajara se han enfrentado en 15 ocasiones en juegos de liga y liguilla (ida y vuelta) con un saldo de siete triunfos para América, tres victorias para las Chivas y cinco empates.

Al partido del domingo, el América llega como segundo con 20 unidades, una detrás del líder Cruz Azul.

Un triunfo ante Guadalajara, que es dirigido por el paraguayo José Cardozo, sumado a otras combinaciones podría colocar al américa en la cima de la clasificación.

A media semana, el América fue eliminado, en penaltis, en octavos de final de la Copa MX ante el Juárez, equipo de la Liga de Ascenso, derrota que desató diversas críticas contra el equipo.

Peralta señaló que las críticas son un escenario "normal" y más para quienes integran el cuerpo técnico y la plantilla en un conjunto donde se esperan "resultados inmediatos".

El Guadalajara llegará al encuentro en el décimo lugar y con tres partidos de visita ganados en el torneo.

"Como llegue Chivas es problema de ellos, nosotros nos enfocamos en lo nuestro, tratar de hacer un gran partido y sacar el resultado, si vienen con jóvenes o con jugadores de mayor experiencia es su problema", señaló en su turno el defensa mexicano Paul Aguilar.

Mencionó que los elementos extranjeros que llegan al América saben la importancia de enfrentar al Guadalajara.

"Me parece que cada uno en sus equipos anteriores han jugado en clásicos y saben de la importancia de este tipo de partidos, los quieres jugar y todo el mundo los quiere ganar, en lo particular me parece que están identificados con el club", señaló Aguilar.