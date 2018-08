Salvador Reyes asegura estar preparado para dirigir al Santos Laguna

Salvador Reyes, nuevo entrenador del Santos Laguna, indicó hoy estar preparado para responder a la confianza brindada y ante Guadalajara arrancar con el pie derecho su gestión al frente del vigente campeón del fútbol mexicano.

"Seguimos con la sorpresa por cómo se dio esta situación, ahora es una buena oportunidad para mí, que ya estaba en la institución y me siento parte del club, conozco la estructura. Que hayan pensado en mí me llena de orgullo, no me queda más que responder a esta confianza", dijo el técnico en conferencia de prensa.

Reyes tomó el banquillo esta semana tras la renuncia del uruguayo Robert Dante Silbodi, originada por un altercado con su compatriota, el zaguero Gerardo Alcoba.

Para la jornada cuatro del Apertura 2018, Santos visitará el domingo a las Chivas de Guadalajara, decimocuarto de la tabla, en el debut de Reyes con los laguneros.

"Llevamos tres sesiones con el grupo, traté de hablar con todos; fue una sorpresa para ellos, pero son conscientes de que son ajenos al problema y como buenos profesionales, ya están pensando en Chivas, para seguir dando triunfos y satisfacciones", agregó

Santos ocupa el sexto lugar de la clasificación con seis puntos. De la mano de Siboldi, el equipo sumó un par de triunfos ante Lobos Buap y Puebla y de una derrota con Morelia.

Reyes acumula experiencia como entrenador en la liga de ascenso y algunos otros equipos de la primera división mexicana como el Necaxa, pero con Santos vivirá su prueba más importante.

"Ya tenemos tiempo en esto, sabemos que el puesto de entrenador es así, es una silla caliente, hay siempre la posibilidad de no tener estabilidad, pero estamos preparados para eso y confío mucho en mi trabajo, en todo lo que la directiva me ha apoyado, trabajamos día a día", aseguró el técnico de 49 años.

Hijo de Salvador Reyes, una de las leyendas del Guadalajara, su próximo rival, el timonel mexicano indicó que el compromiso de los jugadores santistas se mantiene a tope y espera el ánimo no se venga abajo después de los cambios.