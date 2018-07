El defensa chileno Igor Lichnovsky asegura no estar de paso en el Cruz Azul

El defensa chileno Igor Lichnovsky, del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró hoy que no está de paso en el equipo, sino empeñado en ayudarlo a ser campeón de liga lo cual no consigue hace más de 20 años.

"No vengo aquí a estar de paso. La meta de Cruz Azul es ser campeón; no es estar por estar, nos motiva venir por algo que no se consigue hace tiempo", precisó el sudamericano, uno de los nueve refuerzos del conjunto celeste para el torneo Apertura 2018.

Lichnovsky, quien vistió las camisetas del Oporto portugués y la U de Chile, confesó que disfruta la competencia por ganarse un puesto titular en su nuevo equipo.

"Me gusta llegar a un club donde cada posición se pelea, hay dos jugadores por posición y es bueno porque al que le toque jugar le hace sentir al compañero la necesidad de mejorar", aseveró en una conferencia de prensa.

El Cruz Azul del entrenador portugués Pedro Caixinha continuó sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, donde prepara su último amistoso de preparación, el sábado frente a Toluca.

El lateral mexicano Elías Hernández, otro fichaje para el Apertura 2018 consideró que al equipo se le debe tomar en cuenta como un rival de peligro.

"En el papel Cruz Azul intimida por la calidad de jugadores, pero tenemos que dar un golpe de autoridad en el primer partido y demostrar con hechos el gran equipo que se ha formado", dijo Hernández, exjugador del León.

La conquista del título de liga es el objetivo para Hernández y el resto de la plantilla, un compromiso con la afición que no celebra un campeonato desde el torneo Invierno 1997.

"Sabemos esa parte es difícil, han pasado torneos donde la gente se ilusiona, no podemos pedirles que crean si no ven algo importante dentro de la cancha, un proyecto donde los jugadores se maten dentro de la cancha", concluyó.