Hernán Cristante asegura que las estadísticas no cuentan en la final de Liga MX

El argentino Hernán Cristante, entrenador del Toluca del fútbol mexicano, aseguró hoy que las estadísticas que favorecen a su equipo en finales de liga no cuentan y la serie por el título del Clausura 2018 será dura.

"No juegan la historia ni las estadísticas, la final es nueva con dos equipos distintos con fortalezas y debilidades y el que menos se equivoque saldrá avante; es fútbol es complejo y los dos queremos lo mismo", señaló.

El Toluca de Cristante llegó hoy a Torreón, norte de México, para jugar mañana el partido de ida de la final ante el Santos un cuadro al que superó en las dos finales celebradas entre ambos, en el verano 2000 y el torneo Bicentenario 2010.

Cristante dijo estar contento y sin temor, no por sentirse superior al rival, sino por la felicidad.

"Las emociones son muchas y agradables, no percibo un sentimiento de temor, de algo negativo; eso no quiere decir que me sienta superior al rival; se define en la felicidad que me crea estar al frente de un grupo que ha entregado todo en este torneo", señaló.

Después de liderar la fase regular del Clausura, el Toluca de Cristante eliminó al Morelia en cuartos de finales y al Tijuana en semifinales y mañana se espera de un cerrado partido ante el Santos, ganador del campeón Tigres en la fase de los ocho mejores y del América, en la de los cuatro.

"No va a ser fácil la final, es una tarea compleja, pero la ilusión está", aseveró el jugador.

De acuerdo con el criterio del técnico, los 18 equipos de la Primera división de México merecen ganar un campeonato, pero Santos y Toluca ganaron la posibilidad de disputarlo y es un premio fantástico.

Cristante reconoció que jugar mañana en Torreón, norte de México, casa del Santos, será un reto porque es una cancha pesada en la que las emociones juegan porque los hinchas son apasionados.

"El jugador de fútbol quiere una cancha llena y está es una cancha digna de jugar una final", concluyó.