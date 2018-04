Pau Gasol tiene contrato por dos años más con Spurs y espera cumplirlos

Los Spurs ya están de vuelva a San Antonio tras haber quedado eliminados la pasada noche por los Warriors en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste y dentro del equipo tejano todas son interrogantes de cara a lo que será la próxima temporada, incluido el futuro del pívot español Pau Gasol , al que todavía le quedan dos años más de contrato.

Para el mejor jugador español de toda la historia del baloncesto y un firme candidato a formar parte del Salón de la Fama cuando concluya su carrera profesional, de momento, su único objetivo es cumplir con el contrato que firmó el pasado verano por tres años y 48 millones de dólares.

Luego descansar de la dureza de la temporada que para los Spurs concluyó la pasada noche con la derrota por 99-91 ante los Warriors en el quinto partido de la serie que perdieron por 4-1 al mejor de siete y luego analizar todas las opciones de cara a seguir en el mejor baloncesto del mundo.

El propio Gasol, de 37 años, reiteró a su llegada a San Antonio que espera cumplir el contrato e inclusive estar una o dos temporadas más en activo, para seguir los pasos de su compañero, el escolta Manu Ginóbili, que cumplió los 40 y todavía no ha decidido si se retira.

Gasol no ha tenido su mejor temporada en el apartado individual, de hecho los promedios en todas las facetas del juego han sido los peores de su carrera profesional, pero considera que ha completado una buena labor en función de las oportunidades que ha dispuesto.

"Mi objetivo siempre es ayudar al equipo y en ese aspecto me siento muy tranquilo y satisfecho, porque he logrado el objetivo en todas las oportunidades que he tenido", declaró Gasol a Efe.

"La recta final de la temporada regular tuve los problemas con el hombro y la rodilla que me impidieron rendir al máximo, pero siempre luché en busca de dar mi mejor aportación".

A pesar que los Spurs han vivido una temporada complicada, Gasol tiene muy claro que el mayor problema que se dio dentro del equipo fue la lesión y baja casi permanente del alero estrella Kawhi Leonard , que no se ha podido recuperar de una lesión muscular.

"Jugar en la Conferencia Oeste siempre es de lo más competitivo que hay en la NBA , pero si además lo haces sin el hombre franquicia, y uno de los mejores de la liga, entonces el esfuerzo del equipo tiene que ser mayor", valoró Gasol.

"Pero no solo fue la baja de Leonard también tuvimos la de Tony Parker que nunca pudo rendir al máximo y en algunos partidos la de LaMarcus Aldridge ", añadió.

El mayor de los hermanos Gasol, que completó su temporada número 17 en la NBA, considera que ese fue el gran problema de los Spurs, las lesiones de los jugadores importantes.

"Demostramos que cuando tuvimos, en algún momento, a los mejores jugadores en el campo, el equipo mantuvo el mismo nivel ganador de siempre. Por lo tanto, no creo que dentro del equipo haya habido la crisis de juego que algunos han presentado, sino todo lo contrario, mostramos un carácter especial, el equipo que nunca se rinde y lucha hasta el final".

Gasol reiteró que tampoco ha sido fácil la competición de los playoffs tras darse el fallecimiento del Erin, la esposa del entrenador Gregg Popovich , que no pudo estar en el banquillo en los últimos tres partidos de la eliminatoria que disputaron con los Warriors y que fueron dirigidos por el asistente, el italiano Ettore Messina.

"No hemos perdido con un equipo cualquiera, lo hicimos con los actuales campeones de liga, con el que luchamos en todo momento y tuvimos opciones de haber conseguido al menos un triunfo más, de hecho, en el quinto partido a falta de un minuto nos pusimos a dos tantos de haber empatado el marcador", agregó Gasol.

Pau, que ya tiene en su haber dos títulos de liga con los Lakers, afirma que su meta será volver la próxima temporada más en forma que nunca y ayudar a los Spurs a seguir siendo un equipo ganador.

"Esta temporada, a pesar de todas las dificultades, acabamos con marca ganadora y la eliminación en los playoffs no significa que los Spurs hayan dejado de ser uno de los mejores de la NBA", señaló Gasol.

"Nuestra condición de equipo dinastía se mantiene intacta dentro de la franquicia porque lo demostramos en el campo, a pesar de quedar eliminados, que forma parte de la competición".