Drew Brees se queda dos años más en Saints

El veterano mariscal de campo Drew Brees seguirá dos temporadas más con su actual equipo de los Saints de Nueva Orleans después de llegar a un acuerdo para firmar contrato y recibir 50 millones de dólares, incluidos 27 que serán garantizados.

Aunque Brees tenía sobre la mesa otra oferta importante al final decidió seguir con el equipo que le ha permitido conseguir un título de Super Bowl (XLIV).

El acuerdo saca también a Brees fuera del mercado de los agentes libres, donde iba a ser uno de los mariscales de campo más codiciados por su condición de futuro miembro del Salón de la Fama.

La cadena de televisión NFL Network fue la primera en dar a conocer el acuerdo alcanzado por los Saints, equipo con lo que ahora tiene asegurado acabar su carrera.

Los términos del nuevo contrato establecen un año con una opción de equipo después de haberse cumplido el primero. También incluirá una cláusula de no intercambio, prácticamente asegurando que Brees termine su carrera en Nueva Orleans.

Brees, que cumplió 39 años en enero, insistió desde el principio en que quería ser un "santo de por vida" y no pensaba permitir que otros equipos participaran en una guerra de ofertas, y aunque pudo haberlo hecho, se hubiera convertido en el jugador mejor pagado de la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) por segunda vez en su carrera.

"Amo a mi equipo y estoy entusiasmado con la oportunidad que tendremos juntos", destacó Brees.

La decisión de Brees de quedarse en Nueva Orleans se hizo aún más fácil luego de que los Saints resurgieran como contendientes al Super Bowl la temporada pasada tras una sequía de tres años en los playoffs.

Gracias a una defensa mejorada y un mejor juego terrestre, Brees fue capaz de lanzar para sus menores yardas (4.334), touchdowns (23) e interceptaciones (ocho) en sus 12 temporadas con los Saints.

Mientras que estableció el récord de la NFL para porcentaje de pases completos (72.0).

Sin embargo, los Saints han dejado en claro que quieren asegurarse que el rendimiento de Brees se mantiene y de hay que el segundo año del contrato sea opción del equipo.

Especialmente porque tendrán que pagarle otros 18 millones de dólares que tienen pendientes de los contratos previos que firmó.

Todo ese dinero habría alcanzado el tope salarial de este año si Brees no hubiera firmado un nuevo acuerdo antes del 14 de marzo.

A los Saints tampoco se les permitió usar la etiqueta de franquicia en Brees debido a una cláusula en su contrato más reciente.

Esta es ahora la segunda vez que Brees firma una extensión a corto plazo con los Saints después de que acordó otra de un año y 24,25 millones antes del inicio de la temporada 2016.

Además será el cuarto contrato que Brees ha firmado con los Saints en general, comenzando con uno de seis años y 60 millones en 2006 que revirtió la fortuna de la franquicia cuando tuvieron una oportunidad con él después de sufrir una grave lesión en el hombro contra los Chargers de San Diego.

Brees llevó a los Saints a su primer y único título de Super Bowl durante la temporada 2009, y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFl que ganó 20 millones de dólares anuales tras firmar en el 2012 uno de cinco y 100 millones.

El veterano mariscal de campo ha lanzado para 17.097 yardas y 408 touchdowns con los Saints, la mejor marca de cualquier pasador en 12 temporadas en la historia de la NFL.

Breew está en camino de superar tanto a Peyton Manning como a Brett Favre en 2018 para convertirse en el líder de yardas de todos los tiempos de la NFL.

El mariscal de campo de los Saints necesita 1.496 yardas para romper el récord de 71,940 de Manning, además de 52 pases de touchdown para romperle también el que tiene de 539 envíos de anotación.

"No me preocupan las marcas individuales solo me interesa hacer el mejor trabajo en cada partido para ayudar a que mi equipo consiga la victoria", destacó Brees cuando le preguntan sobre las posibilidades que tiene se superar al legendario Payton Manning.