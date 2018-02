Justin Timberlake descarta 'sorpresas' durante su acto de esta noche en el Super Bowl

El cantante pop Justin Timberlake , encargado de actuar en el espectáculo musical del medio tiempo del Super Bolw LII, que se va a disputar el próximo domingo en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, adelantó que esta vez estará acompañado solo por su grupo musical y no habrá ninguna "sorpresa" que genere la polémica.

Timberlake reveló durante la rueda de prensa previa al Super Bowl , que solo su banda, "The Tennessee Kids", se uniría a él en el escenario, mientras descartaba cualquier posibilidad de que su otro exgrupo de músicos, NSYNC, o Janet Jackson fuesen a participar.

El cantante estadounidense, que se convierte en el primer artista que va a actuar por tercera vez en el espectáculo del medio tiempo de un Super Bowl, regresa después de 14 años que lo hizo en Houston (2004), cuando también jugaron los Patriots de Nueva Inglaterra, en la edición 38 y ganaron 32-29 a los Panthers de Carolina.

El domingo, los Patriots, que defienden el título de campeones del Super Bowl y buscan el sexto de su historia, se enfrentarán a los Eagles de Filadelfia, que no tienen ninguno.

Pero el Super Bowl del 2004 no hizo sólo historia por el triunfo de los Patriots, sino por el llamado "mal funcionamiento del vestuario" de la cantante Jackson que causó controversia nacional.

Timberlake, que fue un invitado especial de Jackson durante su actuación, arrancó un pedazo de su vestido e hizo que la cantante mostrase el desnudo de uno de sus pechos en pleno concierto.

El momento histórico de la televisión que sería conocido como "Nipplegate" y que provocó cambios en la trasmisión del mayor evento deportivo del año en Estados Unidos.

Aunque nadie le hizo a Timberlake una pregunta relacionada con el incidente del 2004, el cantante estadounidense aseguró que todo iba a salir bien porque habían hecho un gran trabajo de equipo.

"Vamos a tomarnos en serio lo que queremos conseguir y es que todos se diviertan mucho. Ese es mi principal objetivo con el espectáculo del medio tiempo", subrayó el cantante.

Timberlake, quien cumplió 37 años el miércoles, y que su primera participación en el medio tiempo del Super Bowl fue en la edición 35 del 2001, que se disputó en Tampa (Florida), lanzará su nuevo álbum, "Man of the Woods", el viernes.

El cantante afroamericano Leslie Odom Jr. también estará presente en el espectáculo del Super Bowl e interpretará el "America the Beautiful".

Además la cantante estadounidense Pink, 19 veces nómina al Premio Grammy, que hará su debut en un Super Bowl, será otra de las estrellas del evento al ser la encargada de entonar el himno de Estados Unidos "The Star-Spangled Banner" y unirse a los nombres de estrellas que ya lo hicieron como Luke Bryan, Lady Gaga e Idina Menzel, entre otras famosas.

Su actuación generará el máximo de espectativa e interés al ver que tipo de reacción tienen los jugadores después que durante toda la temporada regular cuando se entonaba el himno nacional algunos se ponían de rodilla en señal de protesta contra la discriminación racial y la brutalidad policial que consideran existe en el país.

La NFL también ha confirmado la actuación de Alexandria Wailes que interpretará el himno y el "America The Beuatiful" en lenguaje de signos.

De lo que si se le preguntó a Timberlake es si le gustaría que su hijo pequeño de dos años, Silas, que tiene con la actriz Jessica Biel , en un futuro, pudiese jugar al fútbol americano y lo apoyase.

Su respuesta fue categórica cuando dijo que desde su perspectiva no lo "haría nunca" después de haber bromeado que podría jugar el domingo como receptor abierto de los Patriots sin lo necesitaban.

"Nunca jugará al fútbol. No, no", respondió Timberlake. "Quiero decir, que no es algo que esté en mi como objetivo principal sino que lo deseo es que se convierta en una gran persona".

El cantante siguió con su valoración y dijo que si luego su hijo quiere entrar en las artes o los deportes, entonces si, lo apoyaría plenamente.

"Espero poder ofrecerle algunos consejos sobre qué hacer y qué no hacer, pero ahora estamos trabajando en todo lo relacionado con su mundo de aprendizaje", destacó Timberlake. "Eso es una gran misión en nuestra casa en este momento. Es como, una cosa a la vez".

Los comentarios de Timberlake se produjeron durante un momento que se presenta un debate nacional sobre la salud y la seguridad de los jugadores de fútbol americano juveniles.

A principios de este mes, un grupo de exjugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) se asoció con la "Concussion Legacy Foundation" para apoyar una iniciativa de padres que aboga por que los niños eviten jugar al fútbol americano hasta la edad de 14 años.