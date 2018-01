Alex Cora dice experiencia en Clásico Béisbol lo pone tranquilo para dirigir

Alex Cora dijo hoy que su experiencia como gerente general del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2017, lo encaminó a sentirse tranquilo para dirigir a los Medias Rojas de Boston esta temporada, en su debut en las Grandes Ligas.

"No siento presión. Ningún equipo en Puerto Rico había tenido mayor expectativa que el 'Team Rubio'. Yo entiendo esto ahora y sé lo que es, pero es una oportunidad, no es un obstáculo, y esa experiencia me ayudó", afirmó Cora en una charla organizada por el Society for American Baseball Research, capítulo de Puerto Rico.

El 2017 para Alex Cora fue de ensueño. Fue el gerente general de los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Los Criollos ganaron el campeonato del torneo y pasar a la Serie del Caribe.

Luego, los Criollos ganaron la Serie del Caribe, la primera para un equipo puertorriqueño desde el año 2000.

Tras el triunfo, Cora fue nombrado gerente general de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol.

Comandado por Edwin Rodríguez, el primer puertorriqueño en dirigir en las Grandes Ligas, el equipo de Puerto Rico mostró unión y compañerismo, al punto de que todos sus miembros se pintaron sus cabelleras de rubio, por lo que se llegó a conocer como el "Team Rubio".

La selección llegó por segunda edición consecutiva al partido final, pero cayó ante los Estados Unidos, copando su segundo subcampeonato mundial consecutivo.

A pesar de ello, el "Team Rubio" fue recibido en la isla como héroes, al llenar de alegría y gratas noticias al pueblo.

Tras esta experiencia, Cora fue elegido para ser el "bench coach" (dirigente de banca) de los Astros de Houston en las Grandes Ligas.

Los Astros, que contaban con el veterano puertorriqueño Carlos Beltrán y la estrella en camino Carlos Correa, copó el campeonato, al vencer en siete partidos a los Dodgers de Los Ángeles.

Y, con una vasta experiencia de 14 años como expelotero de las Grandes Ligas, en Puerto Rico y estudioso del béisbol, Cora fue entonces elegido por la gerencia de los Medias Rojas de Boston como su nuevo dirigente para la venidera campaña.

Durante la charla, Cora adelantó que viajará el 6 de febrero próximo al campo de entrenamiento de los Medias Rojas en Fort Myers, Florida.

Allí, arrancará su misión de ilustrar a su cuerpo técnico y una camada de peloteros sobre el plan a establecerse para la venidera campaña.

Entre los miembros del cuerpo técnico que tendrá Cora a su lado, están Ron Roenicke, el puertorriqueño Ramón Vázquez, Tom Goodwin y Carlos Febles.

"Ojalá fuesen 8 puertorriqueños conmigo, pero eso no trabaja así", indicó.

Y ante la espera de Cora partir hacia Fort Myers, la gerencia de los Medias Rojas espera a firmar al agente libre J.D. Martínez, quien el año pasado compiló promedio de .303 con 45 cuadrangulares, 104 carreras impulsadas y 131 imparables.

Cora agregó que el enfoque de las gerencias de los equipos es que el dirigente tenga comunicación con los directivos, con el cuerpo de analíticos-estadísticos y los jugadores.

"Tienes que entender que el béisbol está evolucionando y hay que hacer ajustes. Hay mucho dinero que se está invirtiendo en el departamento de analítica. La información que uno recibe es increíble", resaltó.

Cora mencionó además tres consejos para ser una persona exitosa en la vida: ser transparente, genuino y responsable.

"Me contrataron por quien soy. Como sociedad no lo estábamos haciendo antes de que llegara el huracán María y eso cambió", reflexionó.

Por ser transparente, sostuvo que ha ganado y perdido amistades "porque en ocasiones he tenido que dejar libre a jugadores, pero al final, cuando eres transparente, la gente te va a respetar más".