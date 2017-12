Cruz Azul y "Chaco" Giménez ponen fin a una relación de siete años

El Cruz Azul y el argentino Christian "Chaco" Giménez pusieron fin este lunes a una relación de siete años en la que el jugador se apuntó como el símbolo y referente del equipo celeste con el que luchó por conseguir un título y en el que se quería retirar.

Giménez, de 36 años, se convirtió en el líder del equipo por su entrega, profesionalismo, fútbol, goles, empuje y liderazgo y hasta por sus lágrimas en los momentos más críticos para la escuadra que tiene pendiente el título del fútbol mexicano, que no logra desde el Invierno 1997, objetivo que el argentino no consiguió pero que nunca dejó de pelear y siempre buscó.

"Me voy con sensaciones encontradas, son muchos años que estoy en el club y estoy agradecido, nada más", dijo Giménez a los medios a las afueras de las instalaciones del equipo en el sur de la Ciudad de México.

"La afición dirá que me quede, soy un agradecido con ellos, me han brindado mucho cariño en toda mi estancia y ese cariño es mutuo, pero no voy seguir en Cruz Azul, quisiera decirles que me voy a quedar pero no es así", apuntó el "Chaco" en un tono de resignación.

Aceptó que en estos días por su cabeza pasó el retiro, pero el año que viene cumple 20 años de su debut con el Boca Juniors de su país y su idea es irse del fútbol pero jugando en la cancha.

"No me quiero retirar por sorpresa y decir: me retiro hoy, tengo la posibilidad de seguir en las canchas y la voy a buscar", explicó Giménez y mencionó al Pachuca, que por ahora compite en el Mundial de Clubes, como una posible opción para continuar su carrera. "Es una institución que quiero mucho y que me quiere".

Contó que tanto el presidente del equipo, Guillermo Álvarez, el director deportivo, Eduardo de la Torre, y el nuevo técnico, el portugués Pedro Caixinha hablaron con él directamente para hacerle saber que no seguiría en el club.

"Hoy me voy a mi casa para estar con mi familia y pensar bien qué voy hacer. Tengo hijos y una vida, se acercan muchas cosas, tengo muchos sentimientos pero estoy tranquilo, me voy de una institución que quiero mucho. Las cosas son así y uno las tiene que aceptar", cerró.