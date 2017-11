Trump sigue atacando a la NFL y alaba la labor de su esposa como primera dama

El presidente Donald Trump siguió hoy con sus ataques a la Liga de Fútbol Americano (NFL) y afirmó que la audiencia de los partidos ha caído a raíz de las protestas cuando suena el himno, y por otro lado, alabó la labor que su esposa, Melania, como primera dama.

Trump dedicó sus tuits matinales de nuevo a la NFL, un tema del que lleva hablando desde septiembre, y además elogió el trabajo de "la genial y trabajadora" primera dama, que este lunes se encargó de mostrar a la prensa los adornos navideños con que ha decorado la Casa Blanca.

"Al menos 24 jugadores se arrodillaron este fin de semana en los estadios de la NFL que ahora tienen problemas para llenarse. El público estadounidense está harto de la falta de respeto que la NFL está mostrando a nuestro país, a nuestra bandera y a nuestro himno nacional. ¡Débil y fuera de control!", dijo Trump.

El mandatario incidió así en sus ataques contra los jugadores de fútbol americano que, desde hace meses, se arrodillan al comienzo de los partidos, mientras suena el himno nacional, en un gesto de protesta contra la violencia policial que sufre la minoría afroamericana.

Por otro lado, Trump usó su cuenta de Twitter para elogiar a su esposa, quien siempre pensó que su marido ganaría las elecciones presidenciales de 2016, según indicó en un tuit.

"Melania, nuestra genial y muy trabajadora primera dama, que realmente ama lo que hace, siempre pensó que 'si compites, ganarás'. Ella le decía a todos que, 'sin duda, él ganará'. También sentí que iba a ganar (si no, no me habría presentado). ¡Y al país le está yendo genial!", afirmó el mandatario.

El presidente escribió ese mensaje un día después de que la Casa Blanca arremetiera contra un artículo de la revista Vanity Fair que afirmaba que Melania Trump no quería ser primera dama de EEUU "bajo ningún concepto", al asegurar que la esposa del mandatario se siente "honrada" por la oportunidad de ocupar ese cargo.

La primera dama inauguró ayer la primera decoración navideña de la familia Trump en la Casa Blanca, una colección de luces, abetos y adornos que lleva el título de "Tradiciones honradas con el tiempo".

Durante la campaña presidencial, Trump prometió que acabaría con la "guerra a la Navidad" que, a su juicio, habían comenzado algunos grupos progresistas y laicos.

Melania afirmó que la tradición navideña es "muy importante" para ella y sus familiares, así "como para muchas familias", e invitó a los estadounidenses a visitar las instalaciones ornamentadas en la Casa Blanca durante las próximas semanas.