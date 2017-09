Los Rockets, vendidos al empresario Fertitta

Los Rockets de Houston confirmaron hoy la firma de un acuerdo definitivo de venta del equipo al empresario Tilman J. Fertitta, que está a la espera de recibir la aprobación de la junta de gobernadores de la NBA.

Fertitta, dueño de la cadena de restaurantes Landry's y de Hoteles y Casinos Golden Nugget, ha llegado a un acuerdo con el actual propietario de los Rockets, Leslie Alexander.

La operación también incluye la venta del Toyota Center, el pabellón donde juegan los Rockets.

En el comunicado oficial que ha emitido el equipo de Houston no se dan a conocer detalles económicos de la operación, realizada una semana después de que la ciudad viviese la peor tragedia de su historia debido a las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Harvey.

El proceso se inició el pasado mes de julio, cuando Alexander decidió poner el equipo a la venta por un valor que ha sido estimado en 2.200 millones de dólares.

"Me siento muy honrado de que haya sido elegido como el próximo dueño de los Rockets, un sueño que he tenido durante mucho tiempo y se ha hecho realidad", declaró Fertitta en el comunicado oficial del equipo. "Leslie Alexander ha sido uno de los mejores dueños en el deporte profesional y estoy inmensamente agradecido por la oportunidad que me ha dado", añadió.

Fertitta, asimismo, señaló que no hará más comentarios sobre el asunto hasta que concluya el proceso de aprobación por parte de la NBA.

Alexander, también a través del mismo comunicado, dijo que está entusiasmado por pasarle el testigo de la dirección de los Rockets a Tilman.

"Es un houstoniano, líder de negocios y está comprometido para que los Rockets sigan por el camino de la excelencia y el éxito", destacó. "Conozco a Tilman desde hace 24 años y pienso que no podía encontrar a una persona con más capacidad y preparada para continuar con la tradición ganadora de los Rockets".

Alexander, que superó a Fertitta en la puja para comprar los Rockets en 1993, y éste acordaron en principio la venta del equipo el domingo, de acuerdo a varios fuentes periodísticas.

Los Rockets fueron valorados en 1.650 millones de dólares -octava franquicia más rica en la NBA- por la revista Forbes a principios de este año, pero recibieron múltiples ofertas a partir de los 2.000 millones de dólares.

Los Rockets ganaron el título de la NBA las dos primeras temporadas después de que Alexander comprara el equipo. En 24 cursos bajo su propiedad, han ganado el 56,9 por ciento de sus partidos, la quinta mejor marca de la Liga.