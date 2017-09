La vuelta de Correa llena de satisfacción y confianza a los Astros

A pesar de la tragedia de las graves inundaciones que ha sufrido la ciudad de Houston con el paso de la tormenta tropical Harvey, los Astros han recibido en los últimos días también dos grandes noticias como han sido la llegada del abridor estelar Justin Verlander y la vuelta a la competición del torpedero puertorriqueño Carlos Correa.

Aunque la llegada y presentación de Verlander acaparó la atención nacional, dentro de la organización de los Astros la gran alegría la tuvieron al ver de nuevo el domingo en acción a Correa que jugó su primer partido contra los Mets de Nueva York después de haberse lesionado el pasado julio.

Correa se ha convertido en una pieza clave que podría terminar creando un mayor impacto dentro del equipo durante el último mes de la temporada y de ahí la gran satisfacción de verlo de nuevo en acción y en plena forma.

Correa, quien venía de ser convocado al Juego de Estrellas y estaba teniendo una temporada digna de ser considerada en la conversación del premio al Jugador Más Valioso, sufrió la ruptura de un ligamento en el pulgar izquierdo el 17 de julio.

La lesión le obligó a tener que pasar por el quirófano, pero el domingo regresó a la alineación para el triunfo por 8-6 sobre los Mets en el último juego de la serie entre ambos en el Minute Maid Park.

Correa se fue de 3-1 con una carrera anotada, una empujada y recibió una base por bolas.

"Me sentí como un niño", declaró Correa. "Fue súper divertido. Me encanta disputar este juego, así que haber estado dos meses fuera fue súper aburrido".

Los Astros tuvieron marca de 20-22 en los 42 juegos que se perdió Correa, quien estaba bateando .320 con 18 dobles, 20 cuadrangulares y 67 carreras empujadas en 84 partidos antes de la lesión.

"Me sentí bien desde que salté al terreno", destacó Correa. "Tuve suficientes turnos en ligas menores como para poder sentirme en forma, y no iba a subir hasta acá si no me estaba sintiendo bien o con confianza".

El piloto de los Astros, A.J. Hinch, reconoció que se puso un poco nervioso el domingo cuando el guante de Correa, que lleva en su mano izquierda, se quedó brevemente encajado entre la segunda base y el pie del dominicano José Reyes, quien se acababa de deslizar en la segunda base durante un intento de robo en el quinto episodio.

"Al igual que todos ustedes, mi corazón se paró durante esa jugada", admitió Hinch. "Fue un buen obstáculo para saltar, créanlo o no. Salir bien parado de una de esas jugadas en las que no tienes control fue importante. Le golpearon la mano, pero él salió bien. Estamos felices de tenerlo de vuelta. Es gran parte de este equipo".

Correa tiene previsto llevar una almohadilla protectora en el pulgar mientras esté corriendo las bases.

"No me ha molestado en semanas", subrayó Correa. "No hay nada que haya hecho en la casa o en el estadio que me haya causado molestia alguna. Eso me tiene muy feliz".

El regreso se Correa se produjo dos días antes del debut de Verlander con los Astros, programado para el martes en Seattle, y tres días antes de que Lance McCullers Jr. salga de la lista de lesionados para iniciar el duelo del miércoles contra los Marineros, que juegan de locales.

"A medida que vamos juntando a todo el equipo, hay una sensación de energía que se va regando por todo el equipo", destacó Hinch. "Empezó unas semanas atrás cuando regresó (Dallas) Keuchel, y ahora estamos recibiendo a Correa, a Verlander y ya sumamos a (Cameron) Maybin. La flecha está apuntando en el camino correcto cuando empiezas a recuperar a jugadores".

Los Astros, que consiguieron cuatro triunfos consecutivos, tienen marca de 83-53, la mejor en la Liga Americana, y la segunda mejor en las mayores, sólo superada por la de los Dogers de Los Angeles (92-44).