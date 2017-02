Anthony desconoce si hay alguna negociación que lo involucre

El alero Carmelo Anthony dijo que hasta el momento no ha escuchado nada por parte de los Knicks de Nueva York sobre la posibilidad de ser negociado.

Sólo unas horas antes de la fecha límite de negociaciones en la NBA, Anthony dijo que espera permanecer con los Knicks.

"No he visto nada más de que lo que todos podemos leer en las redes sociales, pero nadie se ha puesto en contacto conmigo, nadie me ha llamado, nadie ha llamado a mi equipo, por eso no me preocupo demasiado", indicó.

En el contrato de Anthony hay una cláusula de "no comercio", por lo que él tendría que estar de acuerdo con cualquier negociación que lo involucrara.

Pero Anthony ha expresado que prefiere quedarse con los Knicks, para quienes juega desde hace seis temporadas.