Konta pasa a la final en Sydney, enfrentará a Radwanska

Johanna Konta puso fin el jueves a la racha de Eugenie Bouchard en el torneo internacional de Sydney, al imponerse a la canadiense 6-2-, 6-2 para enfrentar en la final a Agnieszka Radwanska.

Por su parte, Radwanska derrotó a una agotada Barbora Strycova por 6-1, 6-2.

En el torneo masculino, el uruguayo Pablo Cuevas perdió ante Gilles Muller en cuartos de final.

Radwanska, que será la tercera cabeza de serie del Abierto de Australia que arranca la próxima semana por detrás de Angelique Kerber y Serena Williams, tardó solo 75 minutos en derrotar a Strycova. Radwanska no ha perdido ninguna de las últimas seis finales disputadas.

Esta fue el séptimo triunfo consecutivo de Radwanska sobre la checa, que empleó 3 horas y 20 minutos en su victoria sobre Caroline Wozniacki en la víspera y luego disputó un partido de dobles.

En el cuadro masculino de Sydney, Gilles Muller eliminó al segundo preclasificado, el uruguayo Cuevas, por 7-6 (5), 6-4 para meterse en semifinales, donde se verá con Viktor Troicki, bicampeón del torneo.

Cuevas salvó seis puntos de set durante el primero, incluyendo dos en el desempate. En el segundo parcial, Muller rompió el servicio del uruguayo para adelantarse 4-3 en la pizarra.

Andrey Kuznetsov también se metió entre los cuatro mejores del torneo tras ganar 2-6, 6-4, 6-1 al cuarto cabeza de serie, el español Pablo Carreño Busta.

Troicki tenía que enfrentar al alemán Philipp Kohlschreiber también en cuartos el jueves, pero el quinto preclasificado se retiró por una lesión en la espalda.

En el ASB Classic de Auckland, Nueva Zelanda, el séptimo cabeza de serie, el estadounidense Steve Johnson, se impuso a su compatriota y doble campeón del torneo, John Isner, por 6-3, 5-7, 7-6 (3).

Su rival en semifinales será el también estadounidense Jack Sock, cuarto preclasificado, que derrotó al francés Jeremy Chardy por 5-7, 6-4, 6-3.

El portugués Joao Sousa y el octavo cabeza de serie, Marcos Baghdatis, avanzaron también gracias a victorias en sets corridos. Sousa derrotó a Robin Haase por 6-3, 6-2 y Baghdatis hizo lo propio con el campeón de 2015, Jiri Vesely, por 6-2, 6-4.

En el torneo Internacional de Hobart de la WTA, la paraguaya Verónica Cepede Royg cayó en cuartos de final ante Jana Fett por 6-1, 6-4. En semifinales, Fett se enfrentará a Elise Mertens, que derrotó 6-2, 7-5 a Kiki Bertens.

Lesia Tsurenko también logró un boleto a semis gracias a su triunfo por 6-4, 4-6, 6-3 sobre Shelby Rogers. Su rival saldrá del duelo entre Risa Ozaki y Monica Niculescu, que se medirán más tarde el jueves.

