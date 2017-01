Kerber pierde su primer partido en Sydney

La primera preclasificada del torneo, Angelique Kerber, perdió el martes su primer partido del Internacional de Sydney por 7-6 (6) 6-2 ante Darya Kasatkina, en un revés para su defensa del título del Abierto de Australia la semana que viene.

Kerber, que el año pasado ganó los títulos de Australia y el Abierto de Estados Unidos, sus primeros campeonatos importantes, ha comenzado la nueva temporada con una victoria en dos torneos en Brisbane y Sydney. El Abierto de Australia comienza el lunes en Melbourne.

"Los primeros partidos del año siempre son duros y aún no he encontrado mi ritmo", dijo Kerber. "Cometí demasiados errores, no sentía la pelota".

Kasatkina rompió el servicio de Kerber cinco veces y logró su primera victoria contra una jugadora del top 5.

"Es difícil de explicar por qué vencí a la número 1 del mundo y eso no pasa todos los días", dijo Kasatkina

La rusa, de 19 años, pasa ahora a cuartos de final contra la sexta cabeza de serie, Johanna Konta, que derrotó a Daria Gavrilova por 6-1 y 6-3.

Por su parte, Eugenie Bouchard continuó con su buena racha al ganar por 6-4 y 6-3 a la campeona de las finales de la WTA, Dominika Cibulkova, para llegar a cuartos de final en Sydney.

Bouchard mejoró a 4-1 su historial contra Cibulkova, que era número 5 del mundo y fue elegida como jugadora con el mejor regreso a las pistas en 2016, tras ganar el torneo que pone fin a la temporada.

Por su parte, la ex número uno Caroline Wozniacki derrotó a Yulia Putintseva por 6-0 y 7-5 para pasar a cuartos de final, donde se enfrentará a Barbora Strycova, que eliminó a la novena preclasificada Roberta Vinci por 6-2 y 6-3.

La china Duan Yingyang derrotó a Coco Vandeweghe por 6-3 y 6-2 para pasar a cuartos.

En los partidos de primera ronda masculina, Alex de Minaur venció a Benoit Paire por 6-3, 3-6, 7-6(1); Andrey Kuznets ganaba por 2-6, 6-1, 3-0 cuando el séptimo cabeza de serie, Marin Klizan, se retiró; y Gilles Muller, sexto preclasificado, se impuso a Alexandr Dolgopolov.

En el torneo Internacional Hobart, la tercera preclasificada, Monica Niculescu, pasó a cuartos de final derrotando a Kirsten Flipkens por 6-3 y 6-2 y Veronica Cepede Royg ganó 6-3, 0-6 y 6-4 a Andre Petkovic.

En el clásico ASB en Auckland, Nueva Zelanda, el español Albert Ramos Viñolas, perdió 6-1 y 7-5 en primera ronda ante su amigo y compañero de entrenamiento Joao Sousa.

Ramos Viñolas, en el puesto 27 de la tabla, y el portugués Sousa, en el puesto 44, viven en Barcelona y siguen a clubes de fútbol rivales de la ciudad, de modo que Sousa describió su partido como "una especie de derbi".

