Wozniacki elimina a campeona olímpica Mónica Puig en Sydney

La exnúmero uno del mundo Caroline Wozniacki intensificó su preparación para el Abierto de Australia al imponerse el lunes por 6-3, 2-6, 6-4 a la puertorriqueña Mónica Puig, oro olímpico en Brasil 2016, en el torneo internacional de Sydney.

Puig luchó por el triunfo y forzó el tercer set con su triunfo en el segundo, pero terminó sucumbiendo tras 2 horas y 10 minutos de juego.

La danesa, que terminó primera del ranking femenino de la WTA en 2010 y 2011, nunca ha ganado un major y quiere compensar su temprana eliminación en primera ronda de Australia el año pasado.

La tercera preclasificada del torneo, Dominika Cibulkova, finalista de las Finales de la WTA el año pasado y del Abierto de Australia en 2014, inició su participación en Sydney con un triunfo por 6-2, 6-0 sobre Laura Siegemund. Johanna Konta y Roberta Vinci lograron sendos triunfos.

Las estadounidenses Christina McHale y CoCo Vandeweghe superaron también sus compromisos de primera ronda. McHale se impuso a la cuarta preclasificada, Kateryna Bondarenko, por 4-6, 7-5, 6-2 y Vandeweghe ganaba 6-2, 4-0 cuando la octava cabeza de serie, Elena Vesnina, se retiró.

La esperanza australiana, Sam Stosur, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2011, sufrió una nueva derrota en la primera fase al caer por 6-3, 6-1 ante Anastasia Pavlyuchenkova en 63 minutos.

En el cuadro masculino, el quinto cabeza de serie, Philipp Kohlschreiber, ganó a Fabio Fognini por 6-4, 6-4; Matthew Barton venció a Kyle Edmund 7-6 (3), 7-6 (5) y Daniel Evans hizo lo propio con el brasileño Thiago Monteiro por 6-3, 4-6, 6-3 .

En Auckland, Nueva Zelanda, el español Feliciano López, sexto cabeza de serie, vino desde atrás luego de ceder el primer set ante Michael Venus, un tenista local en el puesto 1.035 del ránking mundial que jugó con invitación. López se impuso por 3-6, 6-4, 6-3.

Steve Johnson ganó a Stephane Robert por 6-4, 6-3 y Jiri Vesely, que ganó el único título de su palmarés en Auckland en 2015, y Robin Haase también estarán en la siguiente ronda.

En el torneo internacional de Hobart, Andrew Petkovic ganó 6-4, 6-0 a Nicole Gibbs y la undécima cabeza de serie Johanna Larsson eliminó a Kristyna Pliskova tras ganar 6-7 (5), 6-3, 6-1. Lucie Safarova también pasó de ronda y la excampeona de Roland Garros Francesca Schiavone cayó ante Jana Jett. Kristina Mladenovic fue derrotada por Elise Mertens.

