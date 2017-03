Delbonis y Pella se instalan en cuartos en Sao Paulo

Los argentinos Federico Delbonis y Guido Pella avanzaron a los cuartos de final del Abierto de Brasil en Sao Paulo, ambos con victorias en sets corridos.

Delbonis, séptimo cabeza de serie del torneo en superficie de arcilla, derrotó 7-5, 6-3 al noruego Casper Ruud. Pella dejó en el camino a su compatriota Carlos Berlocq (8), imponiéndose por 7-5, 6-3.

El también argentino Renzo Olivo cayó 6-2, 6-4 frente al portugués Joao Sousa (4), quien será el rival de turno de Delbonis.

Ruud, de 18 años, alcanzó las semifinales en Río de Janeiro antes de perder ante el español Pablo Carreño Busta.

Carreño Busta es el máximo preclasificado en Sao Paulo y debutará el jueves tras recibir pase directo a la segunda ronda.

Pella se las verá con el español Albert Ramos, quien venció 6-4, 7-6 (5) al portugués Gastao Elias.

