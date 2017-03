Frantangelo derrota a Tomic por 6-2 y 6-2 en Indian Wells

El estadounidense Bjorn Fratangelo derrotó al australiano Bernard Tomic por 6-2 y 6-2 el jueves en la primera ronda del Abierto BNP Paribas.

Fratangelo, en el 112mo puesto de la clasificación mundial, pasó de ronda y se enfrentará con el 14to Tomas Berdych.

Adrian Mannarino aguantó ante el argentino Juan Mónaco para imponerse 6-3, 6-7 (5) y 6-1, mientras que Darian King derrotó a Nikoloz Basilashvili por 7-5, 7-5.

Jordan Thompson se vio obligado a retirarse en el tercer set contra el cazajo Mikhail Kukushkin tras torcerse un tobillo. Kukushkin ganaba por 1-6, 6-1 y 3-0 cuando Thompson decidió que no podía seguir.

En la primera ronda del torneo femenino, la estadounidense Varvara Lepchenko se impuso a la 48va Yaroslava Shvedova por 4-6, 6-2 y 6-4.

La estadounidense Vania King se retiró en el segundo set contra la alemana Andrea Petkovic por una lesión en el tobillo izquierdo. La alemana, 79na de la tabla, ganaba por 6-0 y 2-0 y en segunda ronda se verá las caras con la número 2 del mundo, Angelique Kerber.

Jelena Jankovic, ganadora del torneo en 2010, derrotó a Irina Falconi por 6-2, 3-6 y 6-3, su 26ta victoria en el torneo. Jankovic, 51ra en la clasificación, jugará contra la 13ra, Venus Williams.

