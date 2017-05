Veteranos llegan a Francia ejerciendo un dominio inédito

La elite del tenis mundial de hombres jamás había sido tan vieja.

Por primera vez en la historia de los rankings computarizados de la ATP, que se remonta a comienzos de la década de 1970, los tenistas ubicados del primero al quinto puesto tienen 30 años o más. El fenómeno inédito es un testimonio de la durabilidad envidiable que muestran los principales astros de este deporte.

Es también un motivo para preguntarse cuándo un rostro nuevo llegará a la cúpula. Y es que, aunque algunos lo duden, llegará un momento en que sea cosa del pasado el grupo conocido alguna vez como "los tres grandes" y que luego se amplió a cuatro y tal vez a cinco.

El Abierto de Francia comienza el domingo. Y la conquista de este certamen está en los planes realistas de Andy Murray, Novak Djokovic, Stan Wawrinka y Rafael Nadal. El quinto, Roger Federer, ha decidido ausentarse del certamen en París.

¿Puede alguien nuevo alcanzar esas alturas? Quizás lo logre Alexander Zverev, el alemán que cumplió 20 años el mes pasado. Tal vez sea Nick Kyrgios el australiano de 22 años que es tan talentoso como polémico y enigmático. Otros apuntan a Dominic Thiem, austriaco de 23 años.

"Probablemente estamos llegando al final de una de las eras más grandes del tenis que yo haya visto, sin duda", comentó el presidente de la ATP, Chris Kermode. "Y lo que necesitamos como deporte es mirar a la nueva generación de jugadores".

Federer tiene 35 años y Wawrinka 32. Nadal cumple 31 el 3 de enero, mientras que Djokovic y Murray celebraron su 30mo cumpleaños este mes. Entre los cinco han conquistado 46 de los últimos 48 títulos de torneos del Grand Slam, un dominio que se extiende a 12 años.

La victoria de Zverev sobre Djokovic, el domingo en la final del Abierto de Italia, podría ser un símbolo de que viene el recambio generacional. Zverev es el primer tenista nacido en la década de 1990 que gana un título Masters 1000. Y es el campeón más joven de estos niveles desde que Djokovic lo consiguió hace aproximadamente una década.

Ese cetro colocó a Zverev entre los primeros 10 del escalafón. Es el más joven en lograrlo desde el argentino Juan Martín del Potro en 2008.

"Esto es bueno para la gira también, tener a algunos jóvenes, hombres y mujeres, que puedan jugar contra los mejores", comentó Zverev. "Como lo he dicho muchas veces, es desafortunado para el tenis y para los espectadores que los cuatro grandes no puedan jugar por siempre. Así que siempre es bueno que empiecen a surgir los jóvenes".

Y la consolidación de alguno podría llegar en Roland Garros.

El periodista de la AP, Andrew Dampf, contribuyó con este despacho desde Roma.

Howard Fendrich está en Twitter como http://twitter.com/HowardFendrich

