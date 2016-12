Federer quiere jugar 2 o 3 años más

Roger Federer dijo que espera jugar al menos otros dos o tres años y señaló que piensa "a largo plazo" cuando analiza su futuro en el tenis.

El astro suizo, quien no juega desde que se lastimó la rodilla izquierda en Wimbledon en julio, volverá a las canchas para disputar la Copa Hopman por equipos entre el 1 y 7 de enero en Perth, representando a Suiza junto con Belinda Bencic.

El tenista de 35 años dijo el viernes que no está seguro sobre su nivel al volver a competir, pero aseguró que no ha pensado en el retiro.

"Sólo cuando me lo preguntan", dijo el dueño de 17 títulos de Grand Slam, la máxima cifra en el tenis masculino.

"No pienso que esta podría ser mi última visita a Australia, aunque podría serlo", agregó. "Soy realmente positivo. Me tomé estos seis meses libres para poder jugar otros dos o tres años, no sólo seis meses. Así que pienso a largo plazo".

Federer no gana un título de Grand Slam desde Wimbledon en 2012, y con su lesión, cayó al puesto 16 en el ranking mundial.

"Ganar títulos es una sensación maravillosa, en este momento, el ranking es algo totalmente secundario", dijo. "Mientras esté saludable y sin lesiones, creo que puedo ser peligroso".

Federer y Bencic debutan contra Gran Bretaña, representada por Heather Wilson y Dan Evans, el lunes en la Arena Perth.

