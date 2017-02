República Checa doblega 3-1 a España en Copa Federación

Barbora Strycova colocó a República Checa más cerca de revalidar su título de la Copa Federación, al superar el domingo 6-4, 6-4 a la española Lara Arruabarrena para asegurar el triunfo en la serie e instalarse en semifinales.

Strycova, 17ma del ranking, no logró liquidar el encuentro con su saque en 5-2 y desperdició dos match points. Pero en su quinto punto para partido acertó con un "drop" de revés.

Su victoria dio a República Checa una ventaja irremontable por 3-1 sobre España. En el último duelo, de dobles, Sara Sourribes Tormo y María José Martínez Sánchez derrotaron 6-3, 4-6, 10-7 a Lucie Safarova y Katerina Siniakova, para dejar la serie en 3-2.

En el primer duelo dominical de individuales, Karolina Pliskova, tercera del escalafón, doblegó sin problemas a Garbiñe Muguruza, campeona del Abierto de Francia, para colocar a las locales en ventaja por 2-1.

Las checas, que han ganado cinco de los últimos seis títulos de la Copa Federación, se medirán en abril contra Estados Unidos, que en la isla hawaiana de Maui despacharon 3-0 a Alemania.

CoCo Vandeweghe sentenció la victoria de Estados Unidos al arrasar los últimos 10 games para vencer 3-6, 6-4, 6-0 a Andrea Petkovic. La serie estuvo marcado por un escándalo la víspera, al interpretarse una versión del himno de Alemania que incluye una estrofa relacionada con el nazismo.

Estados Unidos accedió a las semifinales por primera vez desde 2010. Les tocará la localía ante las checas.

En otra serie, Bielorrusia no necesitó de Victoria Azarenka para dar cuenta de Holanda.

Azarenka se ha ausentado temporalmente del tenis para pasar tiempo con su bebé recién nacido. Sin su máxima raqueta, Bielorrusia se apoyó en Aliaksandra Sasnovich y Aryna Sabalenka para derrotar 4-1 a las holandesas.

En el escalafón, Sasnovich se ubica 104 lugares debajo de Kiki Bertens (24ta). No obstante, la derrotó por 6-3, 6-4, rompiéndole el saque en siete ocasiones.

Sabalenka, de 18 años, triunfó 7-6 (5), 6-4 sobre la veterana Michaelle Krajicek, lo que representó el 3-1 inalcanzable en la serie.

Las bielorrusas chocarán en semis ante Suiza, que tomó una ventaja definitiva de 3-1 sobre Francia, con triunfos de Timea Bacsinszky y Belinda Bencic en la jornada.

Bencic aportó el punto definitivo, al imponerse a Pauline Parmentier, mientras que Bacsinszky dio cuenta de Kristina Mladenovic

