Murray a semis en Dubái tras levantar 7 bolas de partido

Andy Murray levantó siete match points, al solventar un maratónico desempate, para vencer el jueves 6-7 (4), 7-6 (18), 6-1 a Philipp Kohlschreiber y avanzar a las semifinales del torneo de tenis de Dubái.

El segundo desempate — con una duración de 31 minutos y 6 segundos — ofreció un tenis de pura intensidad, en el que Kohlschreiber no supo capitalizar siete oportunidades para llevarse la victoria. El número uno del mundial se lo llevó al disponer de su octava bola de set.

"Nunca había disputado un tiebreak tan extensor", dijo Murray. "No creo que juegue otro así otra vez.... Llevo como 11, 12 años en el circuito, y nada se le acerca".

La potencia, ángulos y calidad de los tiros deleitaron al público. La tensión propició que tanto los jugadores como al juez de silla Renaud Lichtenstein no se fijasen que se debió hacer un cambio de lado en el 15-15, el que eventualmente se hizo al quedar 16-16.

"Muchos puntos increíbles en ese segundo tiebreak", dijo el escocés Murray. "Fallamos unos cuantos tiros, pero en líneas generales el nivel fue muy alto. Es especial ganar un partido así, por su trámite".

La ATP informó que el resultado 20-18 del desempate fue el sexto en la historia del circuito desde 1991. No hay otros con semejante cantidad de puntos.

Pese a la derrota, Kohlschreiber acabó sonriente tras un partido de 2 horas y 55 minutos.

"Perder siempre resulta decepcionante, pero no estoy triste", indicó el alemán. "Jugué un gran tenis, uno de los mejores partidos de mi carrera. Ambos jugamos al máximo de nuestra capacidad".

En las semifinales, Murray se las verá contra el francés Lucas Pouille o el ruso Evgeny Donskoy.

El español Fernando Verdasco se instaló entre los cuatro mejores tras derrotar al francés Gael Monfils, cuarto preclasificado, por 6-3, 7-5.

Verdasco, 35to del ranking mundial y uno de los cinco jugadores no preclasificados en los cuartos de final, había perdido los tres partidos anteriores contra Monfils, el más reciente en 2013.

"Intenté ser agresivo, pero sin cometer demasiados errores no forzados", declaró Verdasco. "Él es uno de los mejores jugadores de defensa. Salí y solo me enfoqué en mi juego".

El español tuvo el servicio para el partido en 5-4 en el segundo set, pero le rompieron el servicio en love. Ganó los dos siguientes games para asegurarse su pase a la semifinal.

Verdasco jugará ahora contra el holandés Robin Haase, quien derrotó al bosnio Dami Dzumhur por 6-2, 4-6, 6-4.

